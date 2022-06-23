嘉義爭取BRT升級輕軌　交長點頭「這條件」下支持轉型

▲嘉義鐵路高架化工程預計114年12月完工。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

接駁嘉義市區及高鐵站間的嘉義市BRT運量幾乎飽和，爭取中央補助建造輕軌，嘉義市規劃3條輕軌路網將送交通部審查。交通部長王國材今(6/23)前往視察嘉義交通建設受訪表示，嘉義BRT要轉型成輕軌，如果運量夠，交通部將會支持轉型。

王國材今視察嘉義市鐵路建設時表示，嘉義鐵路高架化自106年核定，到現在進度已達到43%，還算正常，鐵路立體化把鐵路的平面衝突變得最少，但最主要目的是推動城市縫合，因此嘉義車站嘉北站整個站區全部規畫設計變得很重要，因此特別請交通部鐵道局和嘉義市政府針對車站保留規劃進行更細部討論。

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▲嘉義鐵路高架化工程預計114年12月完工。（圖／記者李姿慧攝）

針對嘉義爭取建設嘉義輕軌，王國材表示，嘉義BRT跑了長時間，運量夠，本來BRT就是先導計畫，若要轉型成輕軌，就來檢討運量和用地、經費課題，如果運量夠，交通部是支持轉型的。

王國材指出，嘉義車站涉及高鐵和嘉義市整合，包括停車接駁，鐵路共構等，嘉義鐵路高架化雖然這段時間施工影響很多民眾，但希望114年12月完工，辛苦日子會過去，美麗會留下。