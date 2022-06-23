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全聯首度合作拉拉熊！6款療癒實用小物積分換購　飲料冰品69折

記者林育綾／台北報導

全聯繼與「KAKAO FRIENDS」、「櫻桃小丸子」等肖像合作後，首次迎來日本肖像人氣冠軍「Rilakkuma 拉拉熊」降落，攻陷鐵粉日常，一次推出6款可愛療癒又實用的小物，只需集滿指定積分就能加價換購；同步也與「耐嘉KINYO」品牌合作，即日起至7/21推出8款夏季必備的生活家電用品，只要200福利點就能加價購，換算市價最低43折起。

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物進攻鐵粉日常。（圖／全聯提供）

▲全聯推出「夏日慵懶運動趴」，飲料冰品折扣之外，還可積分換購拉拉熊小物。（圖／全聯提供）

全聯指出，歷經一波波疫情的苦悶，很多人需要大量療癒商品來撫慰身心靈，加上炎熱夏天到來，今年已是第4年推出飲料冰品積分樂活動，不只祭出指定商品「69折優惠」，更搭配可愛肖像開發一系列療癒可愛小物。

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物進攻鐵粉日常。（圖／全聯提供）

▲看好拉拉熊以慵懶個性圈粉無敵，推出6款療癒實用小物進攻鐵粉日常。（圖／全聯提供）

看好拉拉熊以慵懶個性圈粉無敵，今年以「夏日慵懶運動趴」為主題，首次與拉拉熊合作，一共推出6款積分換購小物，包含「輕柔擦手巾」、「USB充電體重機」、「多功能藍牙音箱」、「精油噴霧燈」、「慵懶時光咕咕鐘」等。

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲▼慵懶時光咕咕鐘，還有拉拉熊布穀鳥會報時。（上圖／記者林育綾攝；下圖／全聯提供）

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物進攻鐵粉日常。（圖／全聯提供）

自6/24～9/15活動期間，只要持福利卡購買飲料、冰品（不含PXGo!、小時達/外送、酒類及冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲、圈團/箱購等），單筆每滿40元即可獲得1拉拉熊積分，只要使用3積分或8積分，就可加價換購商品一款。同時還可以用8積分免費換品牌指定滿額折價券，包含悅氏、桂格/福樂、瑪氏等。

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

此外，全聯在「PXGo! 線上購」除了指定商品與實體門市同享69折，更推出線上專有的分批取貨，整組買省更多，也可轉贈分享給親友。而在6/24～7/7推出「迎夏READY購！」限時加碼活動，任選購買輕食點心、飲料冰品、涼夏沐浴、換季家電、大牌保養、保健營養食品等6大類別指定商品，使用PX Pay支付，單筆消費滿600元以上贈8%福利點、滿1,200元以上贈10%福利點。

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物進攻鐵粉日常。（圖／全聯提供）

▲「精油噴霧燈」還可變換色彩。（圖／全聯提供）

▲▼全聯推出拉拉熊積分換購，6款療癒實用小物，進攻鐵粉日常。（圖／記者林育綾攝）

▲「多功能藍牙音箱」造型超療癒。（圖／記者林育綾攝）

針對只想在家吹冷氣的消費者，「全聯小時達」在6/24～7/7期間，只要輸入優惠券代碼【FUN180】單筆消費滿888元可折抵180元，相當約8折，消暑飲料冰品直接送到家。

全聯表示，檢視歷年成績，每年搭配療癒可愛小物，換購量都成長一倍，並帶動飲料、冰品等類別業績雙位數成長，由此顯示可愛肖像換購商品對年輕族群有特別吸引力，預計這檔可望再創下換購佳績，同時帶動類別業績成長2成以上。

▲▼天氣逐漸炎熱，帶動飲料與冰品銷量成長。（圖／業者提供）

▲天氣逐漸炎熱，帶動飲料與冰品銷量成長。（圖／業者提供）

而最近一個月的冰品銷量對比去年同期，已成長逾一成，其中熱銷第一名為經典的「義美紅豆牛奶冰棒」，最近一個月賣出近20萬盒，第二名則為「義美紅豆粉粿牛奶冰棒」賣出超過12萬盒佳績，由此顯示消費者仍最愛經典口味。另人氣紅不讓的「小美黑糖珍奶雪糕」、「森永牛奶糖珍珠雪糕」等夯冰，都是今夏超火紅首選必吃；還有新推出來自北歐的POLS、UNDERGROUND與泰國樂客思系列等新冰，每款都別具特色

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