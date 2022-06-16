「英雄」不孤單　你我小小善舉成就無數好事

▲每個孩子都期待父母溫暖陪伴，但有許多「輪轉英雄」為了家計打拚，在外四處奔波努力。（圖／即新聞，以下同）

生活中心／綜合報導

每個家庭有不同樣貌，有的一到週末假日，就帶著全家人外出走走，共享親子之樂，或是儘量抽時間參加學校運動會、親子座談，不缺席小孩人生中的重要時刻，但礙於現實的壓力，為了一家大小的生計打拼，不是每對父母都能隨時陪伴孩子成長，更有許多的「輪轉英雄」，即使行動不便，必須靠著輪椅、三輪車等輔具在外四處奔波，但無論怎麼勞累，他們都只希望子女能夠無憂無慮成長，因此再普通不過的日常「陪伴」，成了他們最寶貴的相處時光。

影片中的梁家人，以前生活並不寬裕，全家擠在只有8坪大的空間裡，要開店又要安頓小孩，生活起居都在這小小處所為了讓孩子有安穩的生活，連周末假日都還要繼續忙著做生意，幾乎是全年無休。看著父母一肩扛起家計的認真背影，孩子們也一起幫忙顧店、分擔家務，在課業之餘與生活上努力學習，「我們家的關係有點像是分工合作，會覺得說任何一個人都不能病痛。當我們生病的時候，就會想盡辦法讓自己趕快好起來。」

▲▼片中的梁氏夫妻回憶以前要開店做生意又要顧小孩，一家人擠在小小的8坪大空間，是很重要的生活所在。

小時候和爸媽輪流顧店，長大後才明白，原來他們的「沒時間」是另一種疼愛的表現。店一開就從早做到晚，沒日沒夜付出的種種辛苦，都是為了讓小孩可以安穩成長。影片中的梁小姐一想起小時候被固定在螃蟹車，綁在副駕上，一路載去醫院看剛生產完的媽媽，就不禁莞爾一笑，他們的父母用獨特的方法養大了自己，也留下珍貴回憶。「以前都是把我爸當超人，所以我們感情非常好，對我來講，他什麼都是萬能的。」現在換自己有能力回饋父母，最好的方式就是陪伴之外，更想親口說一聲「你們辛苦了」，即使平常不在身邊，「你還是我心目中的英雄」。

▲▼看著父母為家計打拚的認真背影，孩子長大後，也用自己的方式回報謝謝他們。

台灣彩券落實「公益」理念，提供彩券經銷商穩定就業機會，照顧了許多家庭，背後也有不少感人故事，在影片另一個家庭中，林氏夫妻過去在同一間店，一個幫忙維修鐘錶，一個裁縫衣服貼補家用，彼此做著不同工作，都是為了改善家中經濟，偏偏小孩成長過程中，剛好是最艱辛的時候，尤其開鐘錶店，每個月首先要賺的就是貨款跟房租，直到後來改做彩券生意，生活才漸漸穩定，「爸媽把我們保護的很好，對於錢的起伏感覺沒有這麼大，爸爸有說過曾經家裡有一段很辛苦的時候，但是我完全沒有感覺」，這段話也透露出捨不得女兒吃苦的父母心。

▲▼在另一個「輪轉英雄」的家庭中，因為台灣彩券提供的就業機會，讓生活漸漸穩定，小孩安穩長大。

▲每一張伴隨著善意的彩券，成就無數「好事」發生在你我生活的這片土地上。

每一張公益彩券不僅充滿著對中獎的期待，發行至今，更是成就無數「好事」發生在這片土地上，其中，有4萬多名公益彩券經銷商家庭，因為你我的參與而受益，生活品質有了大幅改善，買彩券的同時，也能貢獻小小心力支持公益，把關懷、愛心散播到各地，良善在社會各界形成正向循環。

《英雄的背後》完整版：https://reurl.cc/VD7gMy