噁男迷戀賣場女店員！肉搜臉書結帳還大喊「520」　下場慘了

▲賣場示意圖，與文中當事人無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子迷上在大賣場工作的女店員，除了回家肉搜女店員的臉書並留言外，還時常到賣場觀察店員上班情形，結帳故意摸她的手，甚至在報會員電話時，刻意大喊尾數「520」（我愛妳）。男子行徑讓女店員心生畏懼，決定報警處理，警方依跟騷法開立書面告誡，成功嚇阻男子跟騷行為。

這名跟騷男因迷上賣場女店員，在她工作時直接詢問「妳FB叫什麼名字？」，女店員回答沒有使用FB加以拒絕，沒想到男子居然根據制服上的名牌，回家肉搜出女子的臉書並留言。

6月起，跟騷男更時常進入賣場偷偷觀察女子上班情形，藉機靠近，結帳故意拖延時間，還趁付錢時故意摸女子的手，報會員電話刻意大聲報尾數「520」（我愛妳）。

男子種種舉動讓女店員心生畏懼，因不堪其擾報警處理，警方遂依跟騷法開立書面告誡，嚇阻男子跟騷行為，自此不再騷擾女子。

▲▼跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，高市警共受理21件跟蹤騷擾案，並開出20張告誡書。（圖／高雄市警局提供）

跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，高市警共受理21件跟蹤騷擾案，並開出20張告誡書，以告誡約制行為人。目前跟騷案行為態樣中以「盯梢守候」比例佔4分之1為最大宗，其次是「通訊騷擾」及「監視觀察」行為。

而在兩造關係，以「前男女朋友」比例最高，其次是職場常遇的陌生人，再來是朋友，最後是鄰居，由此可見，跟騷案件的加害人常是熟人所為。窈窕淑女、君子好求，請尊重意願，保持理性，切莫觸法而遭法辦。