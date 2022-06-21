《跟騷法》上路當天狂call240通電話　渣男騷擾前妻...恐嚇罪起訴

▲▼宜蘭張男求復合不成，騷擾恐嚇前妻遭起訴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

《跟騷法》上路當天，宜蘭張男用手機和Line狂扣「「我不殺你、我不甘心」等恐嚇文字，給前妻近300通電話訊息，並到前妻其工作處所、住家盯人，張男遭宜蘭檢方聲押獲准，成《跟騷法》首例羈押案。檢方調查後今依恐嚇罪將張提起公訴。

宜蘭張男為與前妻復合，6月1日上午8時20時，狂打超過240通行動電話、Line電話50多通，當天還開車到蔡女上班處所、住處，進行長時間盯睄、守候，強求與前妻見面不成，還丟擲玻璃飲料瓶等。

另，張男用電話、電子通訊干擾前妻，在前妻不見面後，還基於恐嚇危害安全的犯意，當天11時24分至18時3分，用Line傳送訊息「你去死吧」、「逼我把事情鬧大」、「我快抓狂到受不了了」、「我要是沒有押走你，我跟你姓蔡」、「我不殺你我不甘心」、「我發誓我要是抓不到你我誓不為人」等恐嚇文字。

張男傳訊各種恐嚇文字，令前妻心生畏懼，致生危害其安全，警方獲報到場逮人移送偵辦。檢方偵訊時，張男矢口否認犯行，然而事實經前妻指證歷歷，且有警方書面告誡及通送達證書等證明，其犯嫌應可認定。

宜蘭地檢署表示，張男涉犯恐嚇罪、《跟騷法》實行跟蹤騷擾行為罪，為想像競合犯，依法從一重論以恐嚇罪，提起公訴。