月薪3萬買重機！女友嫌不是汽車想分手　男友：我做錯了？

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名網友昨日（22日）深夜在臉書PO文詢問，女友抱怨他月薪3萬元卻私自買重機，而不是將汽車列為第一順位，一度動了想分手的念頭，讓他超級傻眼，「我這樣做錯了嗎？」文章公開之後引發其他網友熱議，有人勸原PO量力而為，也有不少人無法認同女友的觀點。

▲原PO瞞著女友買重機，卻被對方嫌棄不是買汽車。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，看到女友在個人社交平台的文章，內容主要是在抱怨他月薪3萬元，卻私底下訂購一台重機，還不敢讓女方知道，「而且有女友的話，不是應該將汽車列為第一順位嗎？怎麼會想買重機？不懂你們男生在想什麼。不為另一半著想的對象值得託付終生嗎？該分手嗎？」

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沒想到女友會因為一台重機而動了分手的念頭，讓原本只是想圓夢的原PO既傻眼又無奈，最後乾脆PO到網路上請大家解答，「我這樣做錯了嗎？」

然而，文章公開之後，雖然吸引許多網友留言熱議，大家的看法卻很不一樣，有一派人勸原PO應該量力而為，「你每個月要多支出幾千、幾萬元，買車容易養車難啊」、「不贊成薪資3萬元買重機啦」、「月薪3萬元養重機或汽車會有點辛苦，應該多努力工作」、「月薪3萬元只能買GP125，連黃牌都養不起」。

另一派人則力挺原PO圓夢，並認為女友的想法太自私，「女友是個自私的人，想要被車載就去找個有車的，不然自己也可以買一台啊」、「比我好了吧，我有一半原因是為了女友才買車，還被分手，有我慘嗎？我現在還在扛車貸，笑死」、「女友就只是朋友又不是家人，等妳晉升為老婆的時候再說吧」。