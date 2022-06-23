活30幾年首次吃榴槤！他咬一口被擊敗　老饕揭1招才懂吃

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友22日在臉書PO文聲稱，自己活了30幾年第一次吃榴槤，聽說冷凍比較好吃也照做了，結果挑戰失敗，「我還是被擊敗了，剛剛一直反胃想吐，現在是打嗝有一個像吃胃藥的汽水味，打嗝會有氣體跑出來」。文章公開後吸引超過5700名網友按讚，還有老饕透露，真正懂吃榴槤的人都是冷藏，「冷藏超好吃」、「冷藏才是王道」。

▲原PO吃的是冷凍過的榴槤。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，活了30幾年，每次聞到榴槤的味道都想吐，所以根本想過要吃，愛吃的人都說冰冷凍比較好吃，還有很多人說榴槤是水果之王、對身體很好，他才決定嘗試一下，結果剛把榴槤從冰箱拿出來就退縮了，「一直不敢吃，該從哪裡開始吃它？各位可以給我一點勇氣嗎？」

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經過網友們的鼓勵，原PO終於鼓起勇氣吃了一小塊榴槤，接著宣布「各位，我輸了」，雖然嘗試了一口，但還是無法接受，只好交給女友解決，因為女友很喜歡吃榴槤，經常買回來放冰箱冷凍，只是每次拿出來吃，榴槤的味道就會在房間裡傳開，讓他不得不狂噴除臭噴劑，「我還是被擊敗了，剛剛一直反胃想吐，現在是打嗝有一個像吃胃藥的汽水味，打嗝會有氣體跑出來」。

▲不少民眾無法接受榴槤的味道。（圖／ETtoday資料照）

文章公開僅僅一個晚上，吸引超過5700名網友按讚，不少老饕紛紛留言表示，冷凍雖然不錯，但真正懂吃榴槤的人都是冷藏，「不喜歡冷凍的，冷藏才吃得到那個滑順濃郁的口感，想想就很幸福」、「冷藏超好吃」、「我喜歡吃榴槤，但是我不喜歡冷凍的，硬硬的太難食用，冷藏才是王道」、「我以前也不敢吃，後來聽說很貴、很補，就克服困難了」、「以前我媽買回來整間房子都是那個味道，我跟你的反應一樣，幾年後吃到才知道，原來我錯過了美味」。

也有部分網友和原PO一樣無法接受榴槤的味道，「我也是沒辦法喜歡榴槤的人，冰的還可以，有一次吃到沒冰的，那個味道在我嘴巴爆開，我一直不敢吞就哭了」、「我家從來沒有出現過榴槤，因為我極度抗拒」、「你還能看著它並且拍照，代表你已經更進一步了，閉上眼咬它一口，然後再上來說感想，我個人是討厭它的味道，非常討厭」。