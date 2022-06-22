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女優娃娃槓吳夢夢後…演出的AV遭控違法　製作公司發出聲明

▲▼AV女優。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

▲AV女優娃娃（圖右）近期槓上吳夢夢（圖左）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

記者陳雕文／綜合報導

女優娃娃日前除了槓上吳夢夢，其最新成人片《猛假》其內容也被質疑似乎違法，AV導演圤智雨在臉書發文，稱該片可能涉犯大法官釋字第 617 號解釋中的「硬蕊」，意即含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值的資訊或物品。該片的製作公司在稍早回應了。

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲女優娃娃身材火辣，擁有F罩杯與172公分的高挑身材。（圖／記者陳雕文攝）

從《猛假》預告片來看，一開頭就看到娃娃被囚禁，還被鐵鍊吊起來，然後遭男子強制性侵得逞，雖然吸睛但也引起爭議，由於整體劇情涉及囚禁、強暴等橋段，在法律上是絕對禁止的，因此該片內容恐已觸犯散布猥褻物罪。

●什麼是「硬蕊」「軟蕊」呢？
根據大法官釋字第 617 號解釋中，以「硬蕊」和「軟蕊」來區分猥褻物品的類型。其中硬蕊是絕對禁止；而軟蕊則是要採取適當的隔離措施。
1. 硬蕊：含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值的資訊或物品。
2. 軟蕊：客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒的資訊或物品。

▲▼女優娃娃。（圖／翻攝自娃娃IG）

▲娃娃時不時在IG放上美圖，讓網友大飽眼福。（圖／翻攝自娃娃IG）

對此，該部成人片的製作公司在稍早向《東森新媒體ETtoday》提出2點聲明表示，「第一，娃娃與吳夢夢『第一AV女優』頭銜之爭以及戲引子圤智雨與女優間潛規則爭議之事，為免引起公眾受不實訊息誤導及影響本團隊名譽，特此澄清：本團隊對上述事件皆無參與，任將本次事件與本團隊作連結之報導皆為不實訊息。」

製作公司還說，「另關於戲引子圤智雨粉專中所提及《艋假》內容是否涉及散播猥褻物之問題，本團隊已將影片內容送到相關單位審視，並已確認該支影片拍攝內容並無不法，同時亦嚴正警告有心人士，切勿在造謠生事，本團隊將保留法律追訴權。特此聲明。」

▼製作公司TWAV發出聲明。（圖／TWAV授權提供）

▲▼製作公司TWAV發出聲明。（圖／TWAV授權提供）

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