歐美出現「烏克蘭疲勞」　多數民眾希望快止戰

▲民調顯示，歐美多國人民已經出現「烏克蘭疲勞」。（圖／路透）



文／中央社

一項針對歐洲10個國家的民調顯示，相較俄烏戰爭初期眾人抗俄意志促成歐盟團結氣勢，如今歐洲民心出現分歧，希望戰爭快點結束，即便這意味要烏克蘭讓步的民眾，超過希望對俄國懲罰到底的民眾。

就在北約（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前預言俄烏戰爭恐將持續數年的此刻，一股令人擔心的氛圍也在歐美散布。

智庫歐洲外交關係協會（ECFR）上週發表來自10個歐洲國家、超過8000位受訪者的民調，顯示歐洲人民對俄烏戰的長期目標立場分歧，希望戰爭愈快結束愈好，就算要烏克蘭對俄國占領土地讓步也沒關係的「和平派」（Peace camp）占35%，而認為這場戰爭最迫切目標是懲罰俄國侵略行為的「正義派」（Justice camp）則占25%。

在受調查的各國中，波蘭是唯一戰到底支持者（41%）遠多於談和支持者（16%）的國家；英國和芬蘭兩陣營不相上下；義大利則有高達52%民眾希望戰爭早點談和結束，充分反映正為潛伏國債危機所苦的義大利民情。

根據這個調查，歐盟兩大領頭羊德國和法國都有超過4成民眾是「和平派」，只有2成主張即便戰爭會拖長，也要讓俄國得到決定性的失敗，才能真正長治久安。

這項調查報告作者之一雷納德（Mark Leonard）提醒：「如果對和平派和正義派的鴻溝處理不當，（對歐洲團結）的損害可能會像歐債危機時債權派和債務派那樣嚴重。」

▲英國首相強生之前就對「烏克蘭疲勞」提出預警。（圖／路透）



英國首相強生（Boris Johnson）在上週二度訪問基輔後的談話也呼應這個調查的警訊，他說，「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue）正在全球出現，當俄軍正在一寸一寸攫取烏克蘭國土時，「我們必須展現烏克蘭能贏且終將會贏」。

在美國同樣的情緒也浮現。洛杉磯時報（L.A. Times）專欄作家麥曼納斯（Doyle Mcmanus）指出，通膨正在耗損大西洋兩岸民眾對烏克蘭抗戰的支持。他比較美聯社（AP）4月和5月對美國人的民調，有些原本支持對俄國強硬制裁的民眾改變心意，到了5月轉變為高達51%的全部受訪者認為，目前最優先是降低這場戰爭對美國經濟的衝擊。

金融時報專欄作家拉赫曼（Gideon Rachman）曾分析，西方國家在俄烏戰中得同時打3條戰線：戰場本身、經濟戰和意志力之戰。

如今，不論是西方輸送到烏克蘭的武器、能源和糧食通膨對民生經濟的衝擊，乃至對俄國暴行抵抗到底的意志，都持續大量耗損。

麥曼納斯認為對西方意志力的最大考驗將在今年秋天出現，屆時不但暖氣燃料需求上升，美國總統拜登（Joe Biden）政府也將面臨國會對他提出預算的質詢，而已經開始用天然氣停供來打擊歐盟團結的蒲亭（Vladimir Putin），可能還會出新招。

其實在俄烏戰爭展現空前團結的西方陣營也都明白，若烏克蘭不能獲得最後勝利，對民主自由體系等西方

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