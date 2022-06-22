第二名赴烏克蘭作戰美國公民陣亡　被地雷炸死！

▲在烏克蘭參加戰鬥時戰死的美國退伍軍人札比爾斯基。(圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》20日報導，又有一名志願到烏克蘭參戰的美國公民在戰鬥時死亡，其家人已發布訃聞，美國國務院亦已確認此事。報導稱，迄今至少已有兩名美國公民在烏克蘭戰死。

據戰士家屬發布的訃聞指出，52歲的史蒂芬•札比爾斯基(Stephen D. Zabielski)是5月15日在烏克蘭參加戰鬥時戰死的，身後留下髮妻和5名繼子女。

一名要求匿名的美國官員說，基於在此一艱難時刻對家屬的尊重，國務院正在跟戰士的家人保持聯繫，並提供「一切可能的領事協助」。這名官員拒絕提供有關此事的更多細節。

▲外國志願軍前往北頓內茨克支援烏軍的畫面。（圖／路透）

美國《滾石》雜誌20日引述多名知情人士的話說，札比爾斯基是美國陸軍退伍軍人，他是被地雷炸死的。《華盛頓郵報》則說，無法立即查實札比爾斯基的從軍履歷。訃聞中透露，札比爾斯基來自紐約，在搬到佛羅里達州之前大部分時間住在紐約，他從事建築業工作。

《華郵》報導，之前美國海軍陸戰隊退伍軍人、22歲的威利•約瑟夫•康塞爾（Willy Joseph Cancel）在烏克蘭參加戰鬥時死亡。報導指出，烏克蘭政府曾積極招募具備軍事經驗的西方人士加入「國際志願軍」，並派出當中的許多人參加戰鬥。

在札比爾斯基死亡的消息傳出之前，英國《每日電訊報》15日曾刊登獨家報導稱，消息人士透露，兩名美國退伍軍人：亞歷山大•德魯克(Alexander Drueke)與安迪•黃Andy Huynh)在烏克蘭跟俄軍作戰時被俘虜，兩人被認為是第一批成為俄羅斯戰俘的美國人。

▲赴烏克蘭號參戰的國際志願軍裡，無疑以南韓網紅李根大尉知名度最高。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

「今日俄羅斯」電視台(RT)17日發表了上述兩名美國公民在拘留所內接受RT獨家採訪的報導，兩人稱自己是被烏克蘭指揮官拋棄後向俄軍投降的，同時還警告其他美國退伍軍人，「去烏克蘭之前要三思」。

《華盛頓郵報》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫20日接受美國「國家廣播公司」(NBC)採訪時表示，上述兩人「應該為他們所犯的罪行負責」，並暗示他們不符合《日內瓦公約》給予戰俘保護的條件。

在此之前的6月9日，頓內次克法院以「充當僱傭兵」並「試圖以武力奪取權力」的罪名，判處兩名被俘的英國公民和一名摩洛哥公民死刑。

美媒報導，美國官員近幾個月來一直努力勸說國人不要赴烏克蘭參加戰鬥，理由是存在安全風險，而且美國政府在他們出事後能夠提供的幫助很有限。美國總統拜登17日強調，「美國人現在不應該去烏克蘭」。