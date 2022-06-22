　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

第二名赴烏克蘭作戰美國公民陣亡　被地雷炸死！

▲在烏克蘭參加戰鬥時戰死的美國選伍軍人史蒂芬•札比爾斯基（Stephen D. Zabielski） 。（圖／翻攝自推特)

在烏克蘭參加戰鬥時戰死的美國退伍軍人札比爾斯基。(圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》20日報導，又有一名志願到烏克蘭參戰的美國公民在戰鬥時死亡，其家人已發布訃聞，美國國務院亦已確認此事。報導稱，迄今至少已有兩名美國公民在烏克蘭戰死。

據戰士家屬發布的訃聞指出，52歲的史蒂芬•札比爾斯基(Stephen D. Zabielski)是5月15日在烏克蘭參加戰鬥時戰死的，身後留下髮妻和5名繼子女。

一名要求匿名的美國官員說，基於在此一艱難時刻對家屬的尊重，國務院正在跟戰士的家人保持聯繫，並提供「一切可能的領事協助」。這名官員拒絕提供有關此事的更多細節。

▲▼外國志願軍前往北頓內茨克（Sievierodonetsk）支援。（圖／路透）

外國志願軍前往北頓內茨克支援烏軍的畫面。（圖／路透）

美國《滾石》雜誌20日引述多名知情人士的話說，札比爾斯基是美國陸軍退伍軍人，他是被地雷炸死的。《華盛頓郵報》則說，無法立即查實札比爾斯基的從軍履歷。訃聞中透露，札比爾斯基來自紐約，在搬到佛羅里達州之前大部分時間住在紐約，他從事建築業工作。

《華郵》報導，之前美國海軍陸戰隊退伍軍人、22歲的威利•約瑟夫•康塞爾（Willy Joseph Cancel）在烏克蘭參加戰鬥時死亡。報導指出，烏克蘭政府曾積極招募具備軍事經驗的西方人士加入「國際志願軍」，並派出當中的許多人參加戰鬥。

在札比爾斯基死亡的消息傳出之前，英國《每日電訊報》15日曾刊登獨家報導稱，消息人士透露，兩名美國退伍軍人：亞歷山大•德魯克(Alexander Drueke)與安迪•黃Andy Huynh)在烏克蘭跟俄軍作戰時被俘虜，兩人被認為是第一批成為俄羅斯戰俘的美國人。

▲▼南韓78萬網紅李根大尉（이근대위）前往烏克蘭作戰後首度接受韓媒訪問。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

赴烏克蘭號參戰的國際志願軍裡，無疑以南韓網紅李根大尉知名度最高。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

「今日俄羅斯」電視台(RT)17日發表了上述兩名美國公民在拘留所內接受RT獨家採訪的報導，兩人稱自己是被烏克蘭指揮官拋棄後向俄軍投降的，同時還警告其他美國退伍軍人，「去烏克蘭之前要三思」。

《華盛頓郵報》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫20日接受美國「國家廣播公司」(NBC)採訪時表示，上述兩人「應該為他們所犯的罪行負責」，並暗示他們不符合《日內瓦公約》給予戰俘保護的條件。

在此之前的6月9日，頓內次克法院以「充當僱傭兵」並「試圖以武力奪取權力」的罪名，判處兩名被俘的英國公民和一名摩洛哥公民死刑。

美媒報導，美國官員近幾個月來一直努力勸說國人不要赴烏克蘭參加戰鬥，理由是存在安全風險，而且美國政府在他們出事後能夠提供的幫助很有限。美國總統拜登17日強調，「美國人現在不應該去烏克蘭」。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」
喉嚨痛爆喝「6種茶」有效！　這一款還能幫助抗病毒
冷氣開24小時爽吹「電費1天只要10元」！神人曝省錢2招
東吳大學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除
最高領11200元！50萬戶租金補貼來了　申請資格＆方法一次
警察接受賄賂　狂開罰單賺外快！聲押14人目前6收押
她樂買中古透天厝！爸卻狂譙「1問題」　網全點頭：別不信邪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

烏克蘭國際志願軍發言人：網紅「李根大尉」不在前線！

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

1908名烏軍投降　基輔命令亞速鋼鐵廠內士兵停止戰鬥

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

俄證實：拜登之子杭特參與烏克蘭生物實驗計畫

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

第二名赴烏克蘭作戰美國公民陣亡　被地雷炸死！

歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

蟒蛇「纏繞脖子」狂炫耀！大叔差點玩掉小命　險窒息瞬間曝光

日47%高中生憂因「染疫喪命 」　占4國之首！過半覺得新冠很可怕

2000人全脫光！澳洲裸泳春光無限　她嗨喊：充滿青春活力

烏軍防禦崩潰！東部重要據點遭俄軍佔領　轟炸空拍畫面曝光

烏俄激烈搶奪蛇島！3區域被炮火「轟成漆黑焦土」　前後對比照曝光

快訊／阿富汗強震「增至950死」　官員：死亡人數恐持續上修

米砂突爆想賣掉千萬豪宅！　才住半年「新成員報到」：趕不上變化

馬辣、新馬辣「愛文芒果季」開跑　對中號碼再享鮑魚干貝吃到飽

杜海濤為婚禮暴瘦15公斤？　老婆吐槽「只剩醜了」預言笑翻網

快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」

安婕希為防疫不出門　爆「鼻子快沒有知覺」！

政院回函敬老金條例未違憲　柯文哲怨「要找錢了」：藍綠對付我時才合作

門禁晚上10點！22歲女網友曝「超嚴家規」　媽媽每天站門口酒測

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

鋒哥一席話提醒　林哲瑄找心理師排除雜念

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

國際熱門新聞

確診咳不停！他X光「肺部爬滿疤」

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

新研究：無法單腳站超過10秒 死亡風險較高

KFC廁所沒衛生紙　他氣炸暴揍店經理

即／阿富汗規模6.1強震　至少250死

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

剖腹產停電　醫用手機照明割斷嬰兒耳

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

美股收復3萬大關！道瓊勁揚641點　台積電ADR漲2.29%

即／阿富汗強震增至950死

兩次頓巴斯戰爭，冤冤相報的悲劇

美前官員投書：拜登政府應宣布「一中一台」政策

澳洲2000人裸泳　她嗨喊：充滿青春活力

美恢復全面禁止使用人員殺傷地雷 朝鮮半島例外

更多熱門

相關新聞

歐洲領袖超挺烏克蘭入歐盟？楊永明曝：沒這麼簡單

歐洲領袖超挺烏克蘭入歐盟？楊永明曝：沒這麼簡單

歐盟執委會日前建議烏克蘭從「歐盟申請國」變成「歐盟候選國」引起關注。此外，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利、羅馬尼亞的領導人先後赴烏克蘭與總統澤倫斯基會面，也紛紛表態支持烏克蘭加入歐盟。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中直言，雖然看起來全歐洲領袖都很歡迎烏克蘭加入歐盟，但加入歐盟是需要非常漫長又繁瑣的過程，以烏克蘭的現況來說，短期間內不太

烏軍防禦崩潰　東部重要據點遭俄軍佔領

烏軍防禦崩潰　東部重要據點遭俄軍佔領

烏俄搶奪蛇島！「被轟成焦土」對比照曝

烏俄搶奪蛇島！「被轟成焦土」對比照曝

川普：沒什麼能阻止我選2024　讓美國再次偉大

川普：沒什麼能阻止我選2024　讓美國再次偉大

外媒曝：拜登政府私下鼓勵農民買俄國肥料

外媒曝：拜登政府私下鼓勵農民買俄國肥料

關鍵字：

札比爾斯基Stephen D. Zabielski烏克蘭國際志願軍李根大尉이근대위

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

即／台南堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒成斷肢噴血

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面