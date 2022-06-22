歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

▲歐盟本月23日、24日將討論烏克蘭是否成為正式候選國。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

歐盟執委會日前建議烏克蘭從「歐盟申請國」變成「歐盟候選國」引起關注。此外，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利、羅馬尼亞的領導人先後赴烏克蘭與總統澤倫斯基會面，也紛紛表態支持烏克蘭加入歐盟。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中直言，雖然看起來全歐洲領袖都很歡迎烏克蘭加入歐盟，但加入歐盟是需要非常漫長又繁瑣的過程，以烏克蘭的現況來說，短期間內不太可能會緊急通過審查程序，讓烏克蘭順利加入。

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烏克蘭在今年2月28日、俄羅斯入侵4天後向歐盟提交申請書，要求歐盟緊急通過讓烏克蘭正式加入歐盟，6月17日時，歐盟執委會建議歐盟高峰會授予烏克蘭成為「正式候選國」的資格，並在21日表示，目前歐盟27個成員國對於讓烏克蘭成為候選國都沒有異議，預計將在23、24日布魯塞爾高峰會上討論此提案。

此外，俄羅斯總統普丁也表示，歐盟並不是像北約那樣的軍事聯盟，而烏克蘭本來就有權決定自己要加入哪個經濟聯盟，「我們沒有任何反對，那是他們自己的事。」而歐盟執委會主席范德賴恩也於本月11日親自訪烏，與澤倫斯基商討加入歐盟的相關事宜；馬克宏16日與蕭茲、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）一同抵達基輔，更表示歡迎烏克蘭加入歐盟。

▲歐盟執委會主席范德賴恩，自俄烏開戰以來已經親自訪問烏克蘭兩次，皆是商討烏克蘭加入歐盟相關事宜。（圖／路透社）



對此，楊永明表示，看起來歐洲各國都很歡迎烏克蘭加入歐盟，而且俄羅斯也沒意見，看似短時間內就要讓烏克蘭火速加入歐盟，但要加入歐盟是需要與歐盟成員國經過數十次的開會討論、審議程序、談判，以目前歐盟5個候選國的情況來分析，土耳其自1987年就提交申請要加入，但因為自身司法社會等問題，至今已35年仍舊是候選國，可見加入歐盟並非表面上那樣，幾個國家領導人到你家表示歡迎，就代表你能跳過前面談判的繁複程序，立刻加入。

楊永明補充，加入歐盟的成員國都是需要讓渡部分主權的，以烏克蘭現在這種戰爭的情況，哪有心力再去與歐盟談判加入條件，更何況以烏克蘭現況來說，他正與鄰國發生戰爭中，在審查加入資格時，又該如何去界定領土、關稅財政等問題？且烏克蘭在戰前經濟狀況就已經不佳，更不要說在戰爭後會變成怎樣，身為一肩扛起歐盟財政的德國和法國，難道不會覺得負擔很重嗎？

▲法國總統馬克宏發言引起澤倫斯基不滿，16日兩人會面時，馬克宏熱情擁抱，但澤倫斯基一臉尷尬。（圖／路透）



而各國仍持續力勸烏克蘭趕緊與俄羅斯和談，希望戰爭不要再持續擴大，馬克宏更在訪問時脫口「我們絕不能羞辱俄羅斯」，被外界視為要烏克蘭對莫斯克讓步，引起澤倫斯基十分不滿。對此，楊永明表示，以現況來說，澤倫斯基和普丁根本不會接受雙方提的條件，若是烏克蘭同意停戰，現在烏克蘭被俄軍佔領的失地無法收復，更不用說烏東兩個共和國和克里米亞半島，根本等於「割地換取和平」，澤倫斯基為了烏克蘭和自身政治生命著想，不可能會發生。

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