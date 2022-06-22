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弱勢高三生僅7成有升學意願！「邊緣戶家庭」孩子為家計中斷學業

▲▼基督教芥菜種會呼籲支持認養服務，關注社區弱勢兒少翻轉未來。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲藝人六月與基督教芥菜種會共同呼籲，支持認養服務，讓弱勢兒少翻轉未來。（圖／基督教芥菜種會提供）

記者林育綾／台北報導

基督教芥菜種會「弱勢兒少認養計畫」服務許多政府照顧不到的「社福邊緣戶」，今年調查該計劃服務的高三應屆畢業生當中，僅76%有升學意願，凸顯弱勢兒少教育機會需要更多的支持。而近2年停止認養的認養人當中，有46%是受到疫情和俄烏戰爭、全球通膨影響，如今與藝人六月一起呼籲各界，加入認養行列，幫助弱勢兒少脫離貧窮循環。

根據芥菜種會「兒童認養社會影響力」報告，近10年（2011至2020年）新開案的認養童家庭中，單親及隔代教養近7成，而近2年（2020至2021年）則維持在6成5；近7成的家庭，每月收入不到2.5萬元，受助家庭中有許多是政府照顧不到的「社福邊緣戶」，這些孩子在高中職畢業時，就面臨升學與否的現實選擇，或是承擔家中經濟壓力而中斷升學、選擇服志願役當兵。

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由於大學學歷已成為就業市場的基本門檻，「教育」也是翻轉弱勢兒少生命的關鍵，芥菜種會認養部主任游婷婷指出，目前調查認養兒少的繼續升學意願，從去年71%，提高至今年76%，在學雜費和生活費等現實壓力下，透過認養、助學金的經濟支持，可減緩打工的沈重負擔，使孩子得以安穩就學。

此外，也透過培力活動，讓孩子建立自信，培養挫折忍受力、處理問題的能力，在未來更有能量面對挑戰；而認養童家庭的支持普遍薄弱，經由長期穩定的扶助，期許孩子得到幫助之後，未來也能關懷他人。

芥菜種會的「弱勢兒少認養服務」除了有專責社工，更進一步透過全台737間教會成立社區共好點，形成緊密的互助網絡，運用教會的在地性、立即性，在社區裡深入關懷，突破上下班及假日的服務限制，目前關懷近5000名兒少。

芥菜種會執行長李肇家表示，一直以來秉持創辦人孫理蓮宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務初衷，幫助有需要的人。在服務屆滿70年的此時，提出「有故事，做新事」的服務方針，以培育、成長、分享、傳承為使命，將愛傳遞到社區中有需要的角落。

▲▼基督教芥菜種會呼籲支持認養服務，關注社區弱勢兒少翻轉未來。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲認養人符小姐（又）分享心路歷程。（圖／基督教芥菜種會提供）

其中一位長期認養人符小姐表示，她在7年前第一次寫信給認養童，承諾至少認養10年，還分享自己曾經年少輕狂，後來受到高中老師的鼓勵開始改變。在成為芥菜種會認養人初期，就遇到創業失敗的低潮，但收到認養童寄來的感謝信，提到「謝謝你讓我們都很快樂，祝你天天開心」而再度獲得激勵。

她鼓勵認養童，做自己熱愛的事，就有機會可以成為更棒的人，也會繼續資助孩子到大學畢業，今年加碼認養第2個孩子，「一男一女剛剛好。」

藝人六月（蔡君茹）也分享，自己從小也在隔代教養家庭中長大，由外公外婆辛苦將她和妹妹帶大，因此對於弱勢家庭的辛酸與無助感，有很深的感觸。如今她以兒少認養公益大使的身份，呼籲人們加入「弱勢兒少認養計畫」，幫助弱勢兒少翻轉未來，每月定期定額1000元成為芥菜種會的認養人，大家一起用愛接力。

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