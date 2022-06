快訊／阿富汗強震「增至950死」　官員：死亡人數恐持續上修

▲阿富汗派克蒂卡省(Paktika)22日凌晨1時24分發生規模6.1地震。(圖/翻攝推特@TheInsiderPaper)

記者吳美依、詹雅婷/綜合報導

阿富汗派克蒂卡省(Paktika)22日凌晨1時24分發生規模6.1地震,國家災害管理局剛才宣布,死亡人數增至950人、受傷人數也增至610人。官員表示,災區位在與巴基斯坦接壤的高山農村地區,隨著消息不斷傳來,死傷人數可能持續攀升。

歐洲─地中海地震中心(EMSC)指出,這場地震從阿富汗、巴基斯坦至印度超過500公里範圍都能感覺到震動。美國地質調查所(USGS)資料指出,地震震央距離阿富汗東南部的霍斯特市(Khost)46公里,震源深度10公里,非常靠近與巴基斯坦接壤處,但該機構測得規模僅5.9。

當地一名醫師向BBC透露,截至目前,大多數傷亡均集中在派克蒂卡省的加揚(Gayan)與巴爾馬爾(Barmal)地區。另據Etilaat-e Roz消息,加揚有村落被整個震毀。喀布爾一名居民透露,這場地震震感相當強烈,且搖晃時間也很長。另據巴基斯坦西北部城市柏夏瓦(Peshawar)民眾的說法,這場地震非常大。

▲塔利班武裝人員利用政府直升機疏散帕克蒂卡省的傷者。(上圖/達志影像/美聯社;下圖/路透)

由於災區位置偏遠,因此目前外界能獲知的消息很少,但社群媒體流傳影片顯示,當地房屋龜裂甚至淪為瓦礫堆,傷患躺在擔架上被抬出。

鄰國巴基斯坦的氣象局表示,此類地震會造成嚴重破壞,尤其在本次發生災情的地區,房屋及建物的施工品質可能很差,而且經常發生山崩。

塔利班領導人阿坤札達(Hibatullah Akhundzada)透過聲明呼籲國際社會、慈善人道主義團體組織提供援助,協助阿富汗此次的地震災民。政府發言人卡里米(Bilal Karimi)也在推特證實數百人死傷,呼籲救援機構立即派遣搜救隊,前往災區。

聯合國人道事務協調廳一份報告指出,過去10年期間,阿富汗7000多人因地震喪命,平均每年560人死於地震。

The death toll from an earthquake in #Afghanistan has risen to 950, an official says. https://t.co/DxJj3Bc2p7 pic.twitter.com/gEBgax2OpV