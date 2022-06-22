快訊／阿富汗強震「增至950死」　官員：死亡人數恐持續上修

▲阿富汗派克蒂卡省（Paktika）22日凌晨1時24分發生規模6.1地震。（圖／翻攝推特@TheInsiderPaper）

記者吳美依、詹雅婷／綜合報導

阿富汗派克蒂卡省（Paktika）22日凌晨1時24分發生規模6.1地震，國家災害管理局剛才宣布，死亡人數增至950人、受傷人數也增至610人。官員表示，災區位在與巴基斯坦接壤的高山農村地區，隨著消息不斷傳來，死傷人數可能持續攀升。

歐洲─地中海地震中心（EMSC）指出，這場地震從阿富汗、巴基斯坦至印度超過500公里範圍都能感覺到震動。美國地質調查所（USGS）資料指出，地震震央距離阿富汗東南部的霍斯特市（Khost）46公里，震源深度10公里，非常靠近與巴基斯坦接壤處，但該機構測得規模僅5.9。

當地一名醫師向BBC透露，截至目前，大多數傷亡均集中在派克蒂卡省的加揚（Gayan）與巴爾馬爾（Barmal）地區。另據Etilaat-e Roz消息，加揚有村落被整個震毀。喀布爾一名居民透露，這場地震震感相當強烈，且搖晃時間也很長。另據巴基斯坦西北部城市柏夏瓦（Peshawar）民眾的說法，這場地震非常大。

▲塔利班武裝人員利用政府直升機疏散帕克蒂卡省的傷者。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

由於災區位置偏遠，因此目前外界能獲知的消息很少，但社群媒體流傳影片顯示，當地房屋龜裂甚至淪為瓦礫堆，傷患躺在擔架上被抬出。

鄰國巴基斯坦的氣象局表示，此類地震會造成嚴重破壞，尤其在本次發生災情的地區，房屋及建物的施工品質可能很差，而且經常發生山崩。

塔利班領導人阿坤札達（Hibatullah Akhundzada）透過聲明呼籲國際社會、慈善人道主義團體組織提供援助，協助阿富汗此次的地震災民。政府發言人卡里米（Bilal Karimi）也在推特證實數百人死傷，呼籲救援機構立即派遣搜救隊，前往災區。

聯合國人道事務協調廳一份報告指出，過去10年期間，阿富汗7000多人因地震喪命，平均每年560人死於地震。

The death toll from an earthquake in #Afghanistan has risen to 950, an official says. https://t.co/DxJj3Bc2p7 pic.twitter.com/gEBgax2OpV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 22, 2022

阿富汗6.1強震280死「方圓500km鄰國也在晃」 慘烈現場曝光

快訊／阿富汗東南部發生規模6.1強震 傳至少250人死亡