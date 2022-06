快訊／阿富汗東南部發生規模6.1強震　傳至少250人死亡

記者吳美依/綜合報導

BBC、《路透社》等外媒報導,阿富汗東南方的派克蒂卡省(Paktika)於當地時間22日凌晨發生規模6.1地震,至少250人死亡。一名當地官員表示,罹難人數可能還會上修,另有150人受傷。社群媒體上流傳的畫面顯示,傷者躺在擔架上被抬出,住宅及房屋淪為廢墟瓦礫。

美國地質調查所(USGS)數據指出,震央距離霍斯特市(Khost)46公里,震源深度10公里,非常靠近與巴基斯坦接壤處。歐洲─地中海地震中心指出,500公里範圍內的巴基斯坦及印度也能感受到震動。

阿富汗國營媒體《巴赫塔爾通訊社》報導,救難人員已經緊急搭乘直升機趕赴現場。不過,各大外媒目前報導的死傷人數有所出入,美聯社消息指出,這場地震死亡人數為155人;路透則報導,死亡人數至少130人。

塔利班災害管理部門負責人哈卡尼(Mohammad Nassim Haqqani)透露,大多數死亡事件發生在派克蒂卡省內,當地100人死亡、250人受傷。他補充提到,東部楠格哈爾省(Nangarhar)與霍斯特省(Khost)也有通報死亡事件,當局正在調查是否有更多人員傷亡。

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ