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快訊／阿富汗東南部發生規模6.1強震　傳至少250人死亡

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者吳美依／綜合報導

BBC、《路透社》等外媒報導，阿富汗東南方的派克蒂卡省（Paktika）於當地時間22日凌晨發生規模6.1地震，至少250人死亡。一名當地官員表示，罹難人數可能還會上修，另有150人受傷。社群媒體上流傳的畫面顯示，傷者躺在擔架上被抬出，住宅及房屋淪為廢墟瓦礫。

美國地質調查所（USGS）數據指出，震央距離霍斯特市（Khost）46公里，震源深度10公里，非常靠近與巴基斯坦接壤處。歐洲─地中海地震中心指出，500公里範圍內的巴基斯坦及印度也能感受到震動。

阿富汗國營媒體《巴赫塔爾通訊社》報導，救難人員已經緊急搭乘直升機趕赴現場。不過，各大外媒目前報導的死傷人數有所出入，美聯社消息指出，這場地震死亡人數為155人；路透則報導，死亡人數至少130人。

塔利班災害管理部門負責人哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）透露，大多數死亡事件發生在派克蒂卡省內，當地100人死亡、250人受傷。他補充提到，東部楠格哈爾省（Nangarhar）與霍斯特省（Khost）也有通報死亡事件，當局正在調查是否有更多人員傷亡。

 

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