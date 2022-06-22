　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賄賂警開單將吊扣租賃車變吊銷　漏洞曝！交部擬修法防堵

▲▼黃色跑車超速達1百公里，北市交大依法開出罰單，並吊扣車牌6個月。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲交通部將修法精進吊銷牌照管理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者李姿慧／台北報導

警界驚傳集體貪汙，檢調調查有員警疑似長期收賄，協助租賃車業者吊扣牌照車輛，串通上路攔查，讓吊扣車牌租賃車不必等扣牌期滿，即可重新領牌出租上路。針對此一漏洞，交通部表示，日前已函釋吊扣牌照車輛吊扣期滿前不得重新領牌；後續也將修法精進吊銷牌照管理，吊扣期滿才可以重領牌照。

警界傳出集體貪汙案，9名員警「協助開單」將租賃車行違規吊扣牌照車輛變吊銷，讓租賃車可重新領牌營業，國內知名的足球球評也是交通員警的石明謹在臉書揭開貪汙案的手法，石明謹表示，租車公司把車子租出去，結果有客人重大違規，罰錢事小，反正幾千到一萬，依契約找客人賠就好，甚至自己吞下去也不是什麼大事；麻煩的是要吊扣號牌6個月，以租車一天可以賺1000來算，6個月少賺18萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石明瑾說，最好的方法就是把吊扣號牌的車輛開出去，被警察攔下來，吊扣期間行駛，號牌要被吊銷，看起來更嚴重了對不對？不過這下子就解套了，因為號牌被吊銷，你只要罰3600元，然後去重領號牌就好，接下來車子就可以再出租賺錢了。所以他們就找了認識的警察，約個時間地點，把車子開到他面前，然後讓他開單，就變成一件很弔詭的貪污案，一般是你給警察錢，拜託他不要開單，但本案是給警察錢，拜託你快點開單。

對此，交通部表示，依現行《道路交通管理處罰條例》第66條規定，汽車牌照經吊銷應經公路主管機關檢驗合格後始得再行請領。惟依牌照管理立法目的精神，受吊扣牌照車輛於吊扣期間再受吊銷牌照處分，吊扣期間未滿（吊扣期間未起算前亦同），仍不得重新領牌，以達懲罰之目的。

交通部強調，交部前已有相關函釋，今(111)年3月已經再函重申全部受吊銷牌照處分之汽機車均適用之；另倘係吊銷牌照處分在前，吊扣處分在後者，亦需俟吊扣期滿方得重領牌照。公路總局已完成修改系統配合執行。

交通部指出，後續修法精進吊銷牌照管理部分，行政院111年4月28日已函送交通部研擬《道路交通管理處罰條例》第66條修正條文送立法院審議，交通部將持續協調立法院修法事宜，朝吊扣期滿才可以重領牌照修正。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／海軍證實S-70C直升機墜機　5人急送醫
快訊／阿富汗強震「增至950死」　官員：死亡人數恐持續上修
快訊／恩恩爸點名2局長下台！　侯友宜回應了
快訊／高雄海軍S-70C直升機墜毀基地　傷亡不明
確診後「晨勃不見了」他嚇：沒有以前硬！　過來人曝真相
獨／赤腳阿伯拿鐵鎚追打西施！　驚悚畫面曝
無敵星星失效！　最新「重複感染」統計曝光
獨／確診女友出關一晚連3發！　他射出「一坨血」真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」　4千人共鳴：走下坡現象

賄賂警開單將吊扣租賃車變吊銷　漏洞曝！交部擬修法防堵

無敵星星會失效！最新重複感染統計曝光「1508人確診2次」

找工作到處碰壁！他疑惑「為何不錄取台大生」　關鍵原因曝

台中+7909　兒童第2劑明起施打！長者第4劑大爆滿禮券不夠送

健保用量近7成！降壓藥「利舒壓錠」主成分不足　98萬顆限期回收

資助烏克蘭生來台就讀！台科大攜手友訊提供10名碩士獎學金

獨／確診女友出關一晚連3發！他射出一坨血　挨罵亂搞真相曝光

一支絕對必須接的電話　台南24小時輪3班接線防疫

高雄+6981！減災逐步走向振興　陳其邁：7月陸續推配套措施

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」　4千人共鳴：走下坡現象

賄賂警開單將吊扣租賃車變吊銷　漏洞曝！交部擬修法防堵

無敵星星會失效！最新重複感染統計曝光「1508人確診2次」

找工作到處碰壁！他疑惑「為何不錄取台大生」　關鍵原因曝

台中+7909　兒童第2劑明起施打！長者第4劑大爆滿禮券不夠送

健保用量近7成！降壓藥「利舒壓錠」主成分不足　98萬顆限期回收

資助烏克蘭生來台就讀！台科大攜手友訊提供10名碩士獎學金

獨／確診女友出關一晚連3發！他射出一坨血　挨罵亂搞真相曝光

一支絕對必須接的電話　台南24小時輪3班接線防疫

高雄+6981！減災逐步走向振興　陳其邁：7月陸續推配套措施

冷氣開24小時爽吹「電費1天只要10元」！神人曝省錢2招　全場點頭

「一份A餐」雲林青年團推廣待用餐　讓善成為社會和諧DNA

【廣編】刷樂αWHITE科研白系列牙膏　護齦、美白一次實現

北市12區關懷中心6月底退場　加強型專責防疫旅館7月底結束任務

歐陽靖「帶兒去漁光島」被指危險示範！　無奈回應：不該一味禁止

轟許藍方裝可憐反被批想紅！　律師李怡貞傻眼：各種帶風向洗白

快訊／阿富汗強震「增至950死」　官員：死亡人數恐持續上修

早上1杯「神奇水」讓你無痛早起！專家狂讚：降血壓又提神

用餐時段必客滿！台中鄉民瘋傳「市場麵攤」　50元乾麵飽足感滿分

永康警落實交通三Ｅ政策　建構安全友善的環境

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

好市多櫛瓜「炸滿滿生命力」　她傻：外觀超新鮮

快訊／今增171死亡！本土+52213

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

死亡+171！19歲男確診後抽搐吐血　羅一鈞曝死因

確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要

更多熱門

相關新聞

酒駕新法拒測拒檢重罰18萬　吊照3年不得考領

酒駕新法拒測拒檢重罰18萬　吊照3年不得考領

為防制酒駕，自今年3月31日開始施行「道路交通管理處罰條例」修正的酒駕新法，各項重罰包括拒測駕駛，除了將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。

台中警員涉個資洩露給詐團遭聲押

台中警員涉個資洩露給詐團遭聲押

快訊／警界爆集體貪汙！14人聲押、12人交保

快訊／警界爆集體貪汙！14人聲押、12人交保

6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

立委爆：桃機行李設備竟來自中國軍火集團

立委爆：桃機行李設備竟來自中國軍火集團

關鍵字：

租賃車吊扣吊銷貪汙員警交通部修法

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面