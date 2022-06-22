iPhone 14爆料總整理！鏡頭、螢幕大升級　還有新配色

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果開發者大會 WWDC22 之後，果粉們最期待的就是預計9月登場的秋季發表會，其中iPhone 14 的相關規格都受到注目，外媒9to5mac也盤點了 iPhone 14 有機會出線的變革，給想購買的消費者參考。

iPhone 12 到 iPhone 13 的升級，相對來說變動幅度較小，不過目前根據外界iPhone 14的相關傳言，在鏡頭、螢幕與處理器上也都有所升級。

預計 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將採用新的驚嘆號打孔螢幕，終於擺脫被抨擊許久的「瀏海造型」，並且會具備更窄的邊框，這兩項變更加起來也能讓螢幕的視覺效果更放大。

此外，iPhone 14 Pro以上型號還有許多更新，升級版前鏡頭，支援自動對焦功能，而全新後主鏡頭，支援4800 萬像素拍攝和 8K 影片錄製，並且內置全新 A16 晶片，加入新的紫色配色，並且擁有螢幕隨顯功能。

蘋果通常會在 9 月的第一個或第二個星期二舉行發表會，宣布新的iPhone 機型，根據此規律，今年預計將是 9 月 6 日或 9 月 13 日，通常會在當周的周五開始預購，一周後正式上市。