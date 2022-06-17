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iPhone 14系列亮點曝光　外媒：四大主要更新

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14系列將有四代重點更新。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果的秋季發表會預計在9月登場，其中可能包含最受消費者期待的 iPhone 14 系列。目前也有許多關於iPhone 14相關的資訊流出，外媒9to5mac就盤點了四大主要改變，包含在鏡頭、型號上都與上代做出區隔。

取消mini機型

由於iPhone mini 銷量較差。外界一值傳出將不會再有minni機型出現，根據9to5mac透露資訊顯示，新款 iPhone 14（代號 D27 和 D28）將提供 6.1 吋和 6.7 吋版本，也就是不會有小螢幕版本，如果用戶希望購買小手機，將不得不選擇新款 iPhone SE 3。

常規型號和專業型號之間的不同設計

iPhone 14 Pro 將採用全新的驚嘆號打孔螢幕設計，這將第一次從iPhone X系列後，與蕭瀏海螢幕。也就是說，這種新設計將是 Pro 機型獨有的，普通版本可能會保持與 iPhone 13 相同的凹槽，比 iPhone 12上的凹槽小 30% 。

分析師 Ross Young 也證實了這份報告，也表示所有型號將在 2023 年再次採用相同的設計。在那之前，如果想要最新的設計，將不得不使用 Pro 型號。

晶片差異

天風國際分析師郭明錤表示，蘋果今年可能會打破傳統，發布與 iPhone 13 具有相同 A15 晶片的 iPhone 14 機型。6.1 吋 iPhone 14 和 6.7 吋 14 Max 將搭載A15晶片，儘管 RAM 將從 4 GB 升級到 6 GB。新的 A16 將保留給更高端、更昂貴的 14 Pro 和 14 Pro Max 型號。

鏡頭升級

iPhone 14 Pro 的另一個重要功能是4800萬畫素的廣角鏡頭，分析師郭明錤與彭博社的 Mark Gurman 都提到此新功能。雖然相機升級，不過蘋果很可能會繼續以 1200萬畫素 拍攝照片，常規的 iPhone 14 型號的所有鏡頭都將配備 1200 萬畫素相機，僅有Pro會升級。

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