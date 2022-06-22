慰問輪胎行8死火警家屬　新竹縣長楊文科至媳婦娘家致贈救助金

▲新竹市15日發生輪胎行縱火，造成一家8死慘案。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行上周三（15日）發生人為縱火造成8死悲劇，其中家庭中的長媳與次媳因原生家庭在新竹縣，縣長楊文科今日也特別前往竹北市長媳、次媳的娘家，送上急難救助金並慰問家屬，盼家屬能盡早走出傷痛。

楊文科日前因COVID-19確診，雖已痊癒並解除隔離，但仍在自主健康管理期間，無法案發第一時間前往慰問家屬，直至今日結束自主健康管理，隨即在縣府社會處安排下，前往長媳及次媳的娘家住處慰問，並致上各4萬元急難救助金。

▲新竹縣長楊文科（中）在社會處長李國祿（左）及里長李月仙（右）陪同下，前往慰問輪胎行次媳家屬。（圖／新竹縣府提供）

除了安慰家屬，楊文科也鼓勵家屬要堅強、保重身體並節哀，雖然發生如此不幸的事件，但人死不能復生，要連逝去親人的份，一起好好地在世界上活著。

楊文科表示，雖然案件並非發生在新竹縣轄內，但新竹縣、市的居民生活圈重疊度相當地高，就彷彿聽到鄰居遭逢巨變一樣，讓人心裡非常難受，縣府也會竭盡所能地協助家屬處理後續事宜，並提供身心靈的支持服務。

社會處長李國祿說，此次除了送上急難救助金之外，也會協助家屬申請縣民意外保險，如果在生活上有任何需要協助的地方，社會處也會提供輔導、陪伴等協助，盼事件後都能死生兩安。

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