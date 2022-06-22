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彰化幼童第二劑疫苗開打！3萬2千人接種　施打BNT占多數　

▲彰化5-11歲學童第二劑疫苗開打。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化5-11歲學童第二劑疫苗開打。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣自今(22)日起針對5-11歲兒童第二劑BNT及莫德納疫苗，全縣共安排175個場次在校園集中接種，預計於7月8日前完成接種，縣長王惠美也前往洛津國小關心學童施打情況，提醒5-11歲兒童家長，為了守護孩子的健康，第一劑接種間隔達4-8週者，應配合校園接種期程施打，以確保孩子們的保護力。

據衛生局統計至6月20日止，彰化縣5-11歲兒童第一劑COVID-19疫苗接種率為81.9%，本次針對符合校園施打6萬4,128名學生第二劑調查意願，國小學生同意接種率約有5成。

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▲彰化5-11歲學童第二劑疫苗開打。（圖／彰化縣政府提供）

▲5-11歲第二劑疫苗開打縣長王惠美前往關心。

洛津國小上午有184學童施打第二劑疫苗(占6成)，其中接種BNT疫苗有131人(幼兒園23人)，校長張榮裕指出，學生施打第一劑時，情緒較為緊張，今天學童狀況良好，返家後也請家長務必留意學童身體狀況。

王惠美表示，近期中南部疫情下降，有少數家長讓孩子施打疫苗意願降低的情況，在專家會議上建議至少打滿2劑疫苗才有足夠的保護力，未來開放之後，家長帶孩子出去遊玩才會更加的放心，因此呼籲家長，一旦兩劑疫苗間隔時間4-8周，趕緊來施打，讓孩子有更強的保護力。

▲彰化5-11歲學童第二劑疫苗開打。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯指出， 6月20日至30日期間，高中以下學校採視訊教學，若此期間安排校園接種之學校，請家長依學校安排時間到校施打，集中接種以發揮疫苗最大效益。提醒學生在疫苗接種後，在留觀區休息15-30分，多喝開水、多休息，特別要留意如有發燒、心悸或其他身體不舒服，須儘速反映並就醫，接種二週內避免劇烈運動，接種疫苗後，仍需遵守防疫守則，像是勤洗手、戴口罩、保持社交距離等。

葉彥伯呼籲家長如無法配合到校接種時間，亦可選擇至合約醫療院所預約完成接種，為妥善使用每一劑疫苗，請務必先向合約醫療院所電話預約，並依預約時間前往完成接種，合約醫療院所名單請上彰化縣衛生局網頁查詢：https://sites.google.com/view/changhua-covid19-vacc/。

▲彰化5-11歲學童第二劑疫苗開打。（圖／彰化縣政府提供）

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