快訊／台中大雅「油管集體破裂」　路面秒變滑道女騎士慘摔送醫

▲▼大雅區東大路油管破裂流遍路面，女騎士人車滑倒送醫。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市大雅區東大路二段上午10點多有條油料管線破裂洩漏，1名36歲的女子騎車行經時，不慎人車滑倒，警消趕緊到場送醫，漏油管線屬哪個單位，正由警方調查中。
警消獲報出動消防車2輛、救護車1輛、人員10名前往，將肢體擦傷、意識清楚的女騎士送中港澄清醫院。
現場油料管線破裂洩漏，柴油流遍路面，目前無法確認該管線為哪個單位，已通報環保局、中油公司及陸軍單位確認，呼籲人車行經時小心通過。
▲▼大雅區東大路油管破裂流遍路面，女騎士人車滑倒送醫。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市大雅區東大路二段上午10點多有條油料管線破裂洩漏，1名36歲的女子騎車行經時，不慎人車滑倒，警消趕緊到場送醫，漏油管線屬哪個單位，正由警方調查中。
警消獲報出動消防車2輛、救護車1輛、人員10名前往，將肢體擦傷、意識清楚的女騎士送中港澄清醫院。
現場油料管線破裂洩漏，柴油流遍路面，目前無法確認該管線為哪個單位，已通報環保局、中油公司及陸軍單位確認，呼籲人車行經時小心通過。
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