快訊／台中大雅「油管集體破裂」　路面秒變滑道女騎士慘摔送醫

這下誤會大啦！網友陳延彰這天剛保養好自家貨車，沒想到仔細地看發現，車底竟然流出大坨「不明黑色液體」，嚇得他趕緊檢查。好笑的是，一開始陳延彰還以為是車子漏油了，走近一看才驚覺是場烏龍騙局，原來是一隻「黑貓」趴在地板休息，真相曝光笑倒網友。