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年初二逛百貨公司！　10歲妹腳滑摔倒下秒「鐵棍直插腦子」

▲▼ 鐵棍插腦門。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲鐵棍插腦門。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節期間，不少家庭會外出感受年節氛圍，不過大陸浙江一名10歲女童年初二（2月2日）逛百貨公司時，突然腳底打滑摔倒，導致一根鐵棍直直插入其腦內。

據《澎湃新聞》報導，10歲的女童靜靜（化名）2日下午3時，與母親、阿姨一起逛百貨公司，不料她突然腳底打滑，身體向前45度撲倒，迎面正好撞上貨架，貨架上懸掛商品的一根細長圓柱形空心鐵棍，直直插入靜靜的腦子裡。

靜靜因疼痛哭鬧、喊叫起來，所幸她仍意識清醒，可以正常回答問題。家人們立刻呼叫120救護車將她送至嘉興一家醫院包紮，隨後急送上海新華醫院兒神經外科。

▲▼ 鐵棍插腦門。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲靜靜在接受檢查。（圖／翻攝自澎湃新聞）

該院兒神經外科醫生茅偉偉為其接診，經初步檢查後發現，靜靜尚未出現抽搐痙攣、發熱等不適症狀，為她注射了破傷風針後，醫生又復查了靜靜的頭顱CT、胸片等，隨後緊急收治入院，準備手術。

為時2小時的手術順利完成，不過靜靜仍需要渡過「出血關」、「顱內感染關」，以及還有可能發生腦膿腫和腦積水等一系列併發症。

李奇峰醫生表示，「像10歲孩子出現類似的意外並不多見，這再次提醒家長們在假期裡一定要看管好孩子，尤其是去公眾場合，切勿隨意奔跑。」

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