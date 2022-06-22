全台免疫防火牆達7成！學者估「6月底邁平原期」　各縣市保護力曝

▲受20~49歲所形成免疫防火牆影響，陳秀熙預估全台6月底進入平原期。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

本土疫情流行曲線逐漸下降，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，其關鍵在於20~49歲族群所形成的免疫力；而其他族群也受到帶動，於各區域有下降趨勢。全國免疫防火牆目前平均來到72%，北北基桃最高有79%，彰投雲嘉區域65%最低。

陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播再度分析本土疫情走向，預估北北基桃單日新增感染將於6月底降至2%以下、個案少於萬例，而竹苗宜花東、台中、台南、高雄地區也會隨之降至地方流感標準，全國將逐步邁入「地方流行平原期」，走向地方流感化監測。

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▲陳秀熙團隊計算各縣市免疫防火牆數值，全台平均達7成。※點圖放大

陳秀熙指出，人類免疫反應和年齡有極大關係，如某些年齡容易／不容易感染；有些人有／無症狀；有些人會重複／不重覆染疫等，皆與宿主免疫反應有關。

若從年齡別感染曲線來觀察整體社區保護力，以20~49歲年齡層疫情下降速度最快。陳秀熙表示，此情形也符合Omicron多元傳播、高速傳播、在年輕族群免疫逃脫速度快的特質，快速達到高峰，也快速往下降，形成本土重要的下降趨勢。

陳秀熙認為，此現象也代表台灣疫情即將受到控制。無論是施打疫苗或自然感染產生的免疫力，20~49歲族群形成的保護力都較強，也會連帶影響其他年齡層，保護了50~69歲，以及70歲以上族群，「是我們產生流行下降最重要的原動力。」

至於中重症高危險群，陳秀熙表示，6月中以後50歲以上中重症趨勢將會下降；隨著年輕族群免疫防火牆築起，高風險群在6月底、7月上旬可望受到更多保護。不過他也提到，彰投雲嘉以及台中、台南、高雄的70歲以上感染率還在高點，仍需等待1~2週才會下降。