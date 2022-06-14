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台北家中竄「14足巨蟲」！屋主嚇到想睡外面　真相曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名網友日前在臉書PO文表示，在家中看到一隻「14足巨蟲」，而且跑得非常快，家人說是蟑螂，但他覺得不像，因為一直打不到，一度崩潰到想要睡在外面，「這隻到底叫啥？」文章公開之後，很快就有內行網友解答是海蟑螂，「釣魚超好用的」、「我住靠海的鄉下，都抓來當釣魚餌」。

台北家中竄「14足巨蟲」，屋主嚇瘋想睡外面。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO在家中發現的「不明蟲子」。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」PO出2張照片並表示，12日在家中看到一隻不知道是什麼的蟲子，家人一直說是蟑螂，但他發現這隻生物的腳有7對，比蟑螂還多，而且長得和一般大眾認知的「小強」不一樣，跑起來又非常快，根本打不到，於是決定PO上網求助，「想請教這隻到底叫啥？再來決定今天要不要睡外面，謝謝大家。」

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台北家中竄「14足巨蟲」，屋主嚇瘋想睡外面。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲海蟑螂動作十分敏捷。

文章公開之後，吸引許多網友留言討論，有人覺得像蚰蜒，也有人覺得像蠹魚（或稱衣魚），「怎麼跟蚰蜒長得好像」、「皮老闆」、「只要是沒有翅膀的蟑螂，都是好蟑螂」、「為什麼第一眼看起來很像泰國蝦的蝦頭」；但很快就有內行網友指出，原PO家的不明蟲子其實是海蟑螂，「海蟑螂啦，哪來那麼大隻的衣魚」、「釣魚超好用的海蟑螂」、「我住靠海的鄉下，都抓來當釣魚餌」、「根據我長年在海邊打滾的經驗，是海蟑螂，都市裡面除非有人養跑出來，否則正常牠們都出現在海邊而已」。

而根據行政院農委會水產試驗所網站介紹，海蟑螂是生活於海岸地帶和礁岩處的甲殼類，身體呈現長卵扁平狀，為黃褐色、褐色或黑褐色，雄性身上有許多小藍點，體長為2至4公分，頭部有一對複眼、一對觸鬚和嘴，還有7對附肢分布於胸部7個體節，擅長爬行，動作十分敏捷，會吃藻類碎片、有機碎屑和動物屍體，有「海邊的清道夫」之稱，也是魚類喜歡吃的食物之一，所以常被漁民或釣客抓來當釣餌。

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