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大雨下到雨衣不乾還發臭　過來人2招自救「一定要翻面」

記者黃翊婷／綜合報導

近日受到梅雨鋒面持續降雨影響，全台各地幾乎都遭到雨彈狂炸，一名網友昨日（7日）在臉書PO文求助，請教大家是否有不會讓雨衣發臭的訣竅。很快就有網友解答，如果不想讓穿過的雨衣發臭，就要做好翻面水洗、風乾這2個步驟，「會臭是因為汗水的味道」，所以一定要記得翻面清洗，否則沒效。

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／資料照）

▲連日大雨讓不少機車族對於雨衣曬不乾等問題，感到十分困擾。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，最近一直下雨，發現雨衣內層都會發臭，雖然有時在其他地方可以用電風扇吹乾，但回家之後因為沒有晾曬的空間，所以無法這樣處理，這才決定PO文請教大家，有沒有什麼方法不會讓雨衣發臭。

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文章公開之後，吸引許多過來人留言教原PO如何處理雨衣發臭問題，重點是要做好2個步驟翻面水洗和風乾，如果沒有翻面清洗內層的汗水，雨衣可能還是會發臭，「有時間晾乾的話，就先用水沖洗內外層，但不用特意刷洗，如果太髒或太舊就換新的」、「用水沖雨衣，然後掛著隔天就沒味道了，口袋也要記得沖一沖」、「穿完要曬裡面那一層，會臭是因為汗水的味道」、「我買雨衣的店家跟我說，雨衣不要一乾就收，要多晾幾天才不會有厚重的味道」。

也有網友建議原PO準備2件雨衣替換穿，才不會出現雨衣來不及曬乾就又要使用的窘境，「買2件輪流穿再曬乾，我的話都跟朋友借，今天跟A借，明天跟B借，以此類推，借完一圈回來，再回到第一個，既省錢還能培養友情」、「買2件輪流穿，偶爾用蓮蓬頭沖一下晾乾，下雨天沒乾也不要放機車置物箱裡面，有流汗一定要洗」。

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