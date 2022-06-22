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勞斯萊斯宣佈「發7.5萬津貼」抗通膨　1.4萬名員工再加薪4％

▲▼英國豪車與飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國豪車與飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國豪車與飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）宣布，將向英國1.4萬名員工發放一次性的「抗通膨」津貼，金額高達2000英鎊（約台幣7.5萬元），同時加薪4％，成為在食品和能源價格瘋漲之下，少數替員工提供額外補貼的英國企業之一。

根據《金融時報》報導，勞斯萊斯是英國最大的製造商之一，位於德比（Derby）和布里斯托（Bristol）的兩間工廠，總計約有近2萬名員工。隨著英國物價指數持續飆升，工會開始和公司進行協商。最後公司宣佈，將向加入工會的1.1萬名員工、3000名初階經理提供一次性的2000英鎊補貼，並從今年3月開始回溯加薪4％。

勞斯萊斯首席執行官伊斯特（Warren East）指出，這項計畫將花費4500萬英鎊（約台幣16.8億元），「這對我們的同事來說是一筆公平且有競爭力的交易，可以一次性地獲取現金，幫助他們度過當前異常的經濟狀況，我們也將繼續與員工對話。」

不過，《金融時報》指出，勞斯萊斯公會「Unite」已經拒絕了這項津貼與加薪條件，因為加薪的幅度遠低於工會提交的生活成本危機索賠要求與預期。目前，工會高級代表正持續與公司談判，以便決定下一步行動。

英國21日公佈的最新數據顯示，英國4月份的消費者價格指數升至9％，是40年來最高點。研究公司Kantar預估，消費者每年花於食品雜貨的金額會多出380英鎊（約台幣1.4萬元）；與此同時，家庭能源的費用也會飆升，因為汽油與柴油的價格已達到歷史新高。

勞斯萊斯的收入是根據客戶安裝引擎後的「飛行期間」支付，因此在新冠肺炎疫情期間，該公司因航班停飛而遭受巨大財務打擊，至少裁員數千人，並被迫在2020年通過新增73億英鎊的股本和債務來支撐其資產負債表。分析師指出，隨著疫情降溫，勞斯萊斯今年將產生1.34億英鎊的現金流。

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