人父當街逼女兒分手　男友驚爆「要我搓你雞雞幹嘛！」超亂關係曝

記者閔文昱／綜合報導

大陸上海街頭近日上演一場離奇戲碼，一名父親為了讓女兒男友和女兒分手，當場在大街上和對方吵了起來，引來不少民眾圍觀，本以為只是單純的父親護女情節，不料年輕男子忽然怒吼「你要我搓你雞雞幹嘛！」更把自己與女友父親發生性關係的事情抖了出來，瞬間讓這起事件從糟糕變得難以理解。

根據陸媒《搜狐新聞》報導，這名父親與年輕男子是在網路上認識，2人也互相產生好感，為了拉近彼此距離，父親還把女兒介紹給男子認識，藉此到對方家發生性關係。不過，年輕男子事後也真的與女兒開始交往，讓父親心裡頓時感到很難受。

▲人父和女兒男友當街爆出2人複雜關係。（圖／翻攝自微博）

為此，這名父親決定阻止男子繼續和女兒交往，甚至在大街上直接要求2人分手。不料男子見狀後竟驚人抖出「你要我搓你雞雞幹嘛」！更揭露女友父親和他曾發生性關係等離譜事蹟，不僅直接幫對方出櫃，還痛批他「就是個人渣」，令場面相當尷尬。

父親眼見畸戀曝光，乾脆大方承認，並要求男子與自己結婚，「我馬上明天和你去領證結婚，你去不去？你不去你不是人！」對方直接反嗆，「你不去你不是人！」父親一聽馬上回應，「我們去領證，你養我，反正我退休了，老頭一個。」超亂3角關係讓一旁路人直接看傻，後來警方為了維持交通順暢，將2人帶回警局，事件才暫時落幕。

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