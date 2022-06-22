咖啡控快衝！全家夏日新品「極選冰咖啡」　主播讚嘆：一口消暑超過癮

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炎炎夏日就是要喝冰咖啡！全家便利商店推出夏日限定新品「極選冰咖啡」，針對冰咖啡開發、配豆，量身打造出可以消暑解熱的冰咖啡，到底有多厲害？ET午間新聞把「極選美式」和「極選拿鐵」拿進棚內與網友一起開箱，V仔和凱莉主播直呼「咖啡香氣帶走夏日炎熱，真的一口就消暑，清涼舒暢超過癮！」

究竟「極選冰咖啡」的秘辛是什麼？凱莉說明，「冰咖啡因為淬取及飲用時，需要另外加冰塊，所以一般來說咖啡濃度、香氣都會減弱，這樣就會降低咖啡味蕾敏感度」，而全家Let’s Café 將這樣的專業性帶進便利商店，為了要讓消費者擁有全新的冰咖啡風味體驗，針對冰咖啡推出「極選咖啡豆」，即使是冰咖啡，也能享受到咖啡的層次風味，並且延續到尾韻的香氣，喝起來清爽不苦澀！

聽得心癢癢的Ｖ仔，立馬拿起「極選美式」品嚐開箱，滿臉享受的說「真的一點都不苦澀，喝起來非常清爽，她的前段有微微桃李水果調性、中段有巧克力的醇厚味道，尾韻還會回甘，真的很不錯，天氣熱的時候大口暢飲，真的好讚」，接著換凱莉開箱「極選拿鐵」，喝了一口忍不住吶喊「好好喝喔」，凱莉表示「一般拿鐵最怕的，就是它的鮮奶太搶味蓋過了咖啡的味道，但這款極選拿鐵完全不會，喝起來非常清爽，而且還會回甘，夏天喝真的超棒的拉」。

全家夏日限定新品「極選冰咖啡」，在全台4千家店同步販售，即日起至6月28日，全家會員享有「會員暢飲價」，購買大杯「極選美式」嚐鮮價只要39元，而購買大杯「極選拿鐵」嚐鮮價也僅要49元，天氣炎熱就是要喝冰咖啡才能解暑降溫，「極選冰咖啡」一杯完勝夏日，全家會員千萬不要錯過獨享的好康優惠。

全家此次為了慶祝「極選冰咖啡」上市，除了有會員暢飲價之外，還推出4款 Let’s Café期間限定的「海洋杯」可以收集，杯身設計超美超療癒，喝咖啡的同時還可以欣賞夏日美景，讓人喝的每一口都有好心情，Ｖ仔說最喜歡「療癒海邊款」，看起來很像在國外旅遊，海的顏色很有「沖繩藍」的感覺，凱莉最喜歡「粉色浪漫款」，很有海邊度假感，整個人都放鬆起來，用美美的杯子品味全家新品「極選冰咖啡」，美式、拿鐵皆有咖啡優惠，一口清涼解暑超過癮，咖啡控還不趕快衝一波！