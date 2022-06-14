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外送「三民路三段」！客報路20分鐘...見鬼了　結局神轉賺翻

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名外送員日前接到訂單，並按照上面地址送餐，怎料明明抵達了，他和客人就是看不到彼此，就這樣兩人通話長達20分鐘，最後才終於真相揭曉，而這起烏龍也戳笑許多網友，直呼真的太瞎了。

外送哥在「UberEats/FoodPanda外送員討論區」還原事件經過，當時他撥電話給客人，表示已抵達送餐地點，對方也表示立刻下樓拿餐；然而，5分鐘過去，客人回撥急問，「你在哪裡，我沒有看到你！」

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聞言，外送員錯愕表示，「我在門口啊！三民路xxx號。」而客人則連忙回，「有看到敏盛醫院嗎？還是你有沒有看到富邦大樓。」

這番話讓他更不解了，回報自己所在位置靠近一中街，根本沒有什麼富邦大樓，就這樣兩人鬼打牆僵持約10分鐘後，客人換了個方式，問他附近有什麼店家。

▲外送哥賺到超豐盛的一餐。（圖／翻攝自臉書／UberEats/FoodPanda外送員討論區）

▲外送哥賺到超豐盛的一餐。（圖／翻攝自臉書／UberEats/FoodPanda外送員討論區）

他環顧四周後表示，有早安美芝城、眼鏡行、漢堡大師，「我在靠近三民路、崇德路、五權路的交岔路口。」

對於外送哥報上的路，客人也百思不得其解，脫口直呼「奇怪了！桃園沒有這些路啊！」他聽完則傻眼秒回，「先生不好意思...這裡是台中。」

事後，原po不禁苦笑，「桃園跟台中都有三民路三段，是客人自己定位定錯了，還在那邊揮了快20分鐘，不過最後拿掉一堆免費餐點。」

對此，網友們紛紛回應，「20分鐘賺370元的餐」、「真是一個暖心的故事」、「你贏了」、「賺起來」、「還好沒做白工，賺到餐」。

另外，不少外送員也碰過類似情況，「不會是最遠的，我遇到過新莊送屏東內埔的」、「超多這種不長眼睛的客人阿」、「我接過桃園單從高雄叫的，都是青田街」、「沒事啦！昨天台北遇到高雄的，問我能不能送澄清湖」。

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