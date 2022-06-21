來不及了！縣府重新評估列低收　皮包骨大哥卻因「營養不良」往生

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴，老大因營養不良導致腎衰竭身亡。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮皮包骨3兄弟，因生活貧苦而得不到公部門的協助引發外界議論，縣府社會處指出，經查老大及老二因有工作能力，生活能自理，只有輕度視障的老三於2016年列冊中低收入戶，在案件爆發後，已主動協助重新評估，經社工實際到案家訪視後，老二、老三已於17日列為低收入戶，但葉老大卻已於昨日因病過世。

外界質疑公部門的資源未能及時挹注，才會導致一家3兄弟全送醫，社會處表示，17日指示社工前往案家訪視，案家3兄弟均為中高齡人口，未婚，二哥現已出院返家，因二哥曾從事工地臨時工，有基本生活自理能力並能協助照顧大哥及三弟，但三弟現在因年紀問題及身障長期營養不良，已無外出工作能力。

▲彰化弱勢3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



和美鎮公所民政課表示，三兄弟一家，公所長期以來都有接觸，里幹事下鄉服務時，都會去他家拜訪葉家 3兄弟，葉家列中低收入戶，但一問他們有沒有需要幫忙時，他們人也很客氣，都回覆說「不需要」，因被婉拒沒走進住家，近一年來也沒有收到任何反映。

親友也指出，三兄弟體格本來就瘦弱，年輕時因經濟不好，曾賣祖產過活，後來也有附近嬸婆會煮飯送餐，嬸婆過世後，生活更是大受影響，再加上葉老大及老二的工作也沒了，經常靠著好修里長陳信義及隔壁的宮廟提供的物資、三餐便當，未料近日三人疑似因鬱悶，心情不佳，接連送醫。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

社會處表示，針對葉家處境，已先將先提供急難救助及物資，協助案家生活及醫療補助度過難關，三弟出院後，因三弟領有輕度身障證明，未來轉介身障個管中心進行需求評估並連結適當資源再予入住機構；福利身分部分已重新評估，財稅協助申請低收及長照資源的送餐與居服服務，並提供家庭中心以工代賑方案。

社會處查詢2016年資料，經過里長陳信義通報公所，有幫三弟申請身障低收入戶，但老大、老二因有工作能力再加上年紀未達65歲，如今依據現況，已經列冊低收入戶，老大過世有喪葬費費補助、老二非殘，因此依據低收入戶補助第三款辦理，有醫療減免、健保及看護補助及三節慰問金等等，待他恢復健康後，將協助就業；另外有輕度視障的老三則從原本3700元補助調整到5千多元，縣府也為和美葉家3兄弟開立捐款專戶，已經累計到180餘萬元。

彰化縣議員賴清美指出，至今天下午3點葉老三帳戶也湧入291萬元善款，加上還有許多直接送到葉家現金捐款，已經可以幫忙葉家度過經濟困境，呼籲民眾將捐助愛心留給其他更需要的人。

▲彰化弱勢3兄弟送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）