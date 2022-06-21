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喝1瓶高梁還醉駕！護理師夫慘遭撞死　她泣：腹中孩見不到父親

▲▼醉男李姓男子，撞人肇逃後，還開車返回現場，他的車有嚴重撞擊痕跡，眼尖警員盤查逮到他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼李姓男子酒駕撞死人肇逃後，還開車返回現場，他的車有嚴重撞擊痕跡，眼尖警員盤查逮到他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭47歲李姓男子，5月10日晚在視聽歌唱作樂喝1瓶高粱酒後，開車在羅東鎮撞死走路的懷孕護理師林姓丈夫，護理師妻當時泣訴，腹中第二胎再也見不到父親。李男撞人肇逃後，還開車折返現場，因小客車有嚴重撞擊痕跡，被警方逮到。宜蘭檢方偵結，將李男依公共危險罪嫌起訴，並因李另涉肇逃，2罪犯意各別行為互殊，建請法官分論並罰。

▲▼醉男李姓男子，撞人肇逃後，還開車返回現場，他的車有嚴重撞擊痕跡，眼尖警員盤查逮到他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

起訴書指出，李男5月10日晚8時至10時許多，在宜蘭五結鄉一間視聽歌唱場所飲用1瓶高粱酒後，騎機車返家，再開小客車到羅東鎮，當時客觀上無任何不能注意的情形，竟因酒後注意力減低，而未能注意車前狀況，從後追撞同向靠邊行走的林男，林男遭撞倒地。

肇事後，李男未在現場協助救護或留下聯絡資料，也未通知救護車或警方到場，就駕車逃逸；騎車路過的謝姓民眾，見林男倒在地上，現場有血跡，趕緊報案，林男送羅東聖母醫院急救後，翌日清晨因全身多處創併顱骨骨折、創傷性休克死亡。

車禍發生後，當晚警方趕抵現場蒐證，看到駕車回到肇事現場的李男小客車，有嚴重撞擊痕跡，懷疑是肇事者，立即上前盤查，酒測值高達每公升0.92毫克；李男在警詢、偵查期間，自白全部犯行。

檢方認為，酒精濃度超過每公升0.15毫克者，不得駕車，但李男酒測值高達0.92毫克，顯逾法定標準，酒後駕車途中，因酒後注意力降低，疏於注意車前狀況，因而不慎自後方追撞被害人，導致被害人死亡，其駕駛行為顯有過失，且與被害人之死亡結果間，具有相當因果關係至明，依公共危險罪嫌起訴。

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