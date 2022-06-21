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紅藜與藜麥雜交新品種「屏科一號」　耗時6年研發成功

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大農園生產系謝清祥教授、林資哲助理教授，帶領喬靜農與巫金松兩位同學，從2016年起著手進行「藜麥」和「臺灣藜」種間雜交及選拔之工作，經6年的努力，終於選育出「不易倒伏」、「籽粒大顆」且「產量高」之品種，命名為「屏科1號」，代表該新品種由屏科大農園系透過種間雜交方式所育成，並傳承由屏東農專延續下來的不怕苦不難之精神。目前已進行品種權申請。

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

農園生產系謝清祥榮譽教授說，剛開始在育種及試驗雜交時，雖然過程是艱辛，但是在最後收穫成果確是很感動人心，期盼藉由師生團隊的共同努力，一同為台灣農業培養更多的優秀人才，也為台灣農業持續精進與提升。

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

▲屏科1號 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

農園生產系林資哲助理教授表示，新臺灣藜雜交品種在田間栽培過程真的是耗時且非常辛苦，最終我們在一步一腳印之下，成功的把兩者間進行「種間雜交」而誕生「屏科1號」，很感謝師生團隊一起努力來為台灣雜糧作物有更一步的創新與研究。

藜麥起源於南美洲安地斯山脈為國際重要的雜糧作物，與本土原生種「臺灣藜」同為藜屬雜糧作物。臺灣藜俗稱「紅藜」或「djulis」，為臺灣原住民傳統的糧食，經由屏科研究團隊透過「藜麥」和「臺灣藜」兩者間進行「種間雜交」，來增加品種間的遺傳多樣性，選育出不易倒伏、籽粒大顆且產量高之新品種「屏科1號」。

而長期以來台灣糧食綜合自給率偏低，其中最大缺口就是雜糧作物，國產雜糧產量不足需從國外大量進口。「屏科1號」的誕生不只解決這些問題，更對應到SDGs2-消除飢餓目標，其育成符合台灣水土環境的雜糧作物，未來獲得品種權後，更能投入大量生產。為國人食安健康打造安全的未來。

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