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新北婦搭公車迷路「為何載我來警局」　暖警耐心解釋助返家

▲新北嬤搭錯車被公車司機送來警所。（圖／龜山警分局提供）

▲新北嬤搭錯車被公車司機送來警所。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市83歲余姓老婦人20日上午搭乘公車到桃園，疑似因人生地不熟竟然搭上反方向的公車，公車行駛到最末站時，司機與重聽的余婦雞同鴨講，只好求將她載至派出所求助警方，在員警耐心溝通、比手畫腳之下，終於得知婦人住處，並主動護送余姓婦人回鶯歌區住家。

▲▼經一番溝通化解誤會，員警將阿嬤送回鶯哥區住處。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經一番溝通化解誤會，員警將阿嬤送回鶯哥區住處。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經一番溝通化解誤會，員警將阿嬤送回鶯哥區住處。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午9時50分許，龜山分局大林派出所警員謝易展及陳冠宇執勤時，見一公車司機衝進派出所尋求警方協助，告知車上一名老婦人疑似搭錯車，員警先將婦人攙扶下車至所內休息，並詢問婦人姓名及家住何處，怎料婦人對員警詢問不理不睬，反而口中念念有詞，不斷地責備司機「為何將我載來警察局」。

員警才發現婦人疑似因年紀大聽力退化，便耐心地口手併用向婦人告知係婦人搭錯車，公車司機是擔心安危才將婦人載至派出所，婦人這時才恍然大悟，向員警安撫婦人情緒後，透過警政系統查詢得知婦人住處，考量天氣炎熱又怕讓婦人自行回家會中暑或發生意外，便主動將婦人平安送回家。

大林派出所所長鄒安晴呼籲民眾家中有易走失年邁長者千萬不要讓他們獨自外出，應該要有人陪伴，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，走失時能迅速辨識走失者身分。

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