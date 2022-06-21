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過馬路「婆婆擠走她」勾老公手！媳進門1年超衝擊：狂玩綠茶遊戲

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻之前剛結婚時，就不斷受到婆婆「綠茶遊戲」的洗禮，對方不僅從小地方排擠她，還要求在兩人開的店內裝上監視器，表示要看兒子在幹嘛，甚至私下和大姑抱怨，感覺媳婦想把兒子佔有。種種行徑讓網友們不寒而慄，直呼「她根本有病！」

女網友在「靠北婆婆2.0」大吐苦水，剛結婚的時候，婆婆經常會上演各種「綠茶遊戲」，像是過馬路時硬把她擠走，然後走到中間勾住老公的手；或吃飯的過程中，一直看著先生傻笑；還曾理直氣壯地說，想在他們開的店裡裝監視器，方便看先生在幹嘛。

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傻眼的她有向老公反應，但對方只是緩頰說，「媽很單純不會這樣。」直到婆婆跟大姑私下抱怨，說原po想要把先生佔有，後來大姑又再轉述此事，老公才覺得不對勁。

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

更離譜的是，在她準備要生產的時候，婆婆硬要同天做門診手術，還說可以跟她一起坐月子，「大家可以告訴我，是我計較太多還是她真的太誇張了嗎？」

對此，網友們也全看傻，直言「超級誇張！妳婆婆肯定有病」、「非常確定這婆婆真是病的不輕」、「算了辣，她兒子能讓妳懷孕，她再怎麼想，她兒子也不能讓她懷孕啊」、「感覺有戀子情結了」、「所以SOD是真的」、「她老公咧！太瘋了吧」、「婆婆在演哪一齣」、「公公不在了吧」。

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