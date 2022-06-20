兒子不該洗碗！婆婆狂罵媳婦「伺候丈夫是本份」　她怨：被教成懶蟲

▲馬來西亞一名少婦因為吩咐丈夫洗碗，而與愛子心切的婆婆當場起了衝突。（示意圖／取自免費圖）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名少婦因為吩咐丈夫洗碗，而被婆婆當場責罵「沒有伺候好丈夫」，氣得她上網發文，呼籲所有婆婆摒棄舊思想，「不要將兒子調教成懶蟲」。帖文曝光後瞬間吸引了不少網友的注意，大家一面倒批評婆婆不應過分寵溺兒子，但也有人勸媳婦，要求丈夫做家務時語氣應更委婉。

據當地媒體報導，這名媳婦在網上分享與婆婆起衝突的過程指出，她在某天飯後吩咐丈夫去洗碗，沒想到卻被婆婆質問，「為什麼去洗碗的不是你」，甚至還教訓她，「那是你的丈夫，把他伺候好是你作為妻子的本份」。

婆婆的言論當場激怒了媳婦，她立刻大聲反駁，「為什麼男人就不能做家務？他們做完家務後手就會變髒嗎？還是手會斷掉？你以為現在還是以前的年代嗎？」這位媳婦也在帖文中呼籲所有婆婆，不要再抱持著保守和落後的思想，導致兒子被調教成一個什麼家務也不做的懶蟲。

帖文曝光後，立刻引起不少網友注意，大部分網友認為，丈夫不幫忙洗碗，婆婆還出言責罵媳婦真的很讓人心寒；還有人開玩笑，通常會這樣責罵媳婦的婆婆，一定是丈夫特別懶，所以見到孩子願意幫忙媳婦時才會被激怒。但也有網友表示，婆婆看到媳婦命令兒子做家務一定會覺得不舒服，建議媳婦以後可以請丈夫幫忙，情況就會好一些。