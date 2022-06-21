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伯朗大道隨機割頸！嫌恐「反覆實施殺人罪」　法院裁准收押禁見

▲涉嫌宜蘭隨機連續割頸案的43歲劉男，宜蘭檢方認為有繼續殺人之虞，20日晚向宜蘭地院聲請羈押禁見。（圖／記者游芳男攝）

▲劉嫌涉犯2起隨機割頸殺人未遂案，遭法院裁定收押禁見。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭伯朗大道附近、蘇澳鎮與冬山鄉交界處18日晚間短短10分內連續傳出2起割頸案，一名機車騎士、與在家門外講電話的男子，雙雙遭到劉姓男子隨機以美工刀割頸，幸2人送醫後撿回一命。而行凶的劉嫌19日晚間遭警方依殺人未遂罪移送偵辦，檢方複訊後，認為劉男涉嫌重大，且有反覆實施、再犯之虞，因此向宜蘭地院聲請羈押禁見，並於20日深夜11時許獲准。

宜蘭地檢表示，本（6）月18日晚間，宜蘭縣連續發生二起持利器隨機割路人頸脖案。第一件發生於晚間9時41分許，蔡姓被害人騎乘機車行經冬山鄉台191縣道與成興路口時，突遭一名機車騎士持不明利器朝其左頸部劃割，造成蔡姓被害人頸部受有約15公分之撕裂傷，犯嫌於行為後即騎車朝蘇澳方向逃逸。

第二件係於同日晚間9時49分許，余姓被害人於蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，亦遭一名機車騎士持不明利器朝其右頸部劃割，造成余姓被害人頸部深度撕裂傷，犯嫌亦騎乘機車逃逸。

2名被害人經送醫急救後，雖均幸無生命危險，然已造成宜蘭地區居民之惶恐，經洪景明檢察官指揮偵辦，檢警蒐證後，研判二件割脖案均係一名劉姓男子所為，經向法院聲請搜索票獲准，已於19日下午前往劉姓被告住處搜索，並持拘票同步將其逕行拘提到案。

檢警調查，劉嫌是蘇澳地區的竊盜慣犯，同時也是治安顧慮人口，他在蘇澳警分局偵訊時，被問到是否持刀隨機殺人？他失口否認犯案的回答「沒印象」、甚至說「吸毒忘了」，供詞避重就輕。

檢察官於20日晚間訊畢劉嫌，認為其涉犯殺人未遂罪嫌重大，有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，且有羈押之必要，已向宜蘭地方法院聲請羈押禁見，並於深夜11時裁准。

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