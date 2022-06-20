快訊／宜蘭伯朗大道「隨機割頸嫌」晚間聲押

▲涉嫌隨機割頸案的43歲劉男遭聲押禁見。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭伯朗大道附近的蘇澳鎮與冬山鄉交界處，18日晚間相隔10分鐘內，有一騎士及在家門中講電話的男子，遭騎車劉男疑以美刀工割頸，遭割傷2人命大撿回一命。逃逸的劉姓凶嫌，19日晚被警方依殺人未遂罪移送偵辦，宜蘭檢方於20日晚間訊畢，認為劉男涉嫌殺人未遂罪嫌重大，有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。

宜蘭地檢表示，本（6）月18日晚間，宜蘭縣連續發生二起持利器隨機割路人頸脖案。第一件發生於晚間9時41分許，蔡姓被害人騎乘機車行經冬山鄉台191縣道與成興路口時，突遭一名機車騎士持不明利器朝其左頸部劃割，造成蔡姓被害人頸部受有約15公分之撕裂傷，犯嫌於行為後即騎車朝蘇澳方向逃逸。

第二件係於同日晚間9時49分許，余姓被害人於蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，亦遭一名機車騎士持不明利器朝其右頸部劃割，造成余姓被害人頸部深度撕裂傷，犯嫌亦騎乘機車逃逸。

二名被害人經送醫急救後，雖均幸無生命危險，然已造成宜蘭地區居民之惶恐，經洪景明檢察官指揮偵辦，檢警蒐證後，研判二件割脖案均係一名劉姓男子所為，經向法院聲請搜索票獲准，已於昨（19）日下午前往劉姓被告住處搜索，並持拘票同步將其逕行拘提到案。檢察官於20日晚間訊畢被告，認為劉男涉犯殺人未遂罪嫌重大，有湮滅證據及反覆實施殺人犯罪之虞，且有羈押之必要，已向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。