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人生起點超低「7歲前還在地上爬」　火星爺爺成310萬人氣TED講者

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

▲火星爺爺曾在TED X Taipei 以「跟沒有借東西」為題演講，創造超過310萬超高人氣瀏覽。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

記者林育綾／綜合報導

火星學校創辦人「火星爺爺」許榮宏7歲以前還只會在地上爬，去到最遠的地方是巷口雜貨店，買一支冰棒，再全身髒兮兮爬回家，很可能差點一生就如此了⋯。如今他成為兩岸三地講師，曾到北極圈拜訪過聖誕老人、橫渡過日月潭、拍過微電影、登上TED講台，創造超過310萬超高人氣瀏覽，創辦學校分享故事行銷與策略思考等，啟發了無數人。

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

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▲火星爺爺2度橫渡日月潭。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球

火星爺爺曾在TED X Taipei 以「跟沒有借東西」為題演講，創造超過310萬超高人氣瀏覽，近來出書《我在地球的奇異旅程》，紀錄他在地球55年的旅程和體悟。他提到自己的人生「起點很低」，行動處處受限，但身邊的天使很多，試著把限制活成故事，更以觀眾視角，將那些相遇轉化成能夠滋養讀者的養分。

他的外公是政治受難者，被控意圖顛覆政府，被關12年；而他的父親，國小沒畢業，是曾經想當乩童的水泥工，在他國二離世。他的母親，只有小學畢業，含辛茹苦撫養三個孩子，卻做著他無法認同的事。而他在8個月大罹患小兒麻痺，7歲之前不會走路；到後來取得碩士學位，任職花旗、滾石等知名企業，成為作家以及兩岸三地企業講師。

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

▲火星爺爺7歲以前都還在地上爬，這是他剛學會走路不久時。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球

書中提到，他7歲以前「都在地上爬」，所以只能待在家裡，最遠的地方就是去到巷口的雜貨店，買一枝冰棒，再用一隻手夾著，另一手撐著地，全身髒兮兮的爬回家。他知道應該要學走路，但倔強的個性卻一直不肯；直到二舅用了「非常手段」軟硬兼施，讓他「投降」願意學走路，爸媽回到家看著他扶著椅凳學走路，也趕緊訂製拐杖、支架鐵鞋，在那之後，他才有機會走出家門，走向更大的世界。

火星爺爺描述，「二舅疼愛外甥，但他知道，他不能心軟。心軟，小男孩就會繼續在地上爬，只能困在家裡。外面世界很大，他得自己走出去，到外面看一看。」

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

▲火星爺爺小時候最遠只能爬到巷口雜貨店，後來能到北極看聖誕老人時內心激動不已。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

▲火星爺爺在司馬庫斯。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球

他藉由這本書分享與各種「天使」的相遇，期望藉此讓讀者獲得一種「能看見美好的視角」，「如果你不是含著金湯匙出生，那是因為，你可能會有能力產出金湯匙，要幾匙，有幾匙。如果老天爺給你『爛泥巴』，可能是祂對你有一個『青花瓷』計畫。」、「不一定是你最終會遇上好事，而是不管遇上什麼事，你最終都會看出美好。」

▲▼火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球）

▲成為講師之後，也時常透過故事啟發許多人。（圖／Facebook／火星爺爺的故事星球

他也期許讀者看了這本書後，能跟著「啟動複利」為自己創造豐盛生活，「讓一個人走不遠的，不是雙腳，而是他對這個世界，不夠好奇。」、「如果你每次都把限制當起跑點，有一天，就會走到一個你無法想像的遠方。」火星爺爺《我在地球的奇異旅程》已發行，目前在各大書店通路及網路書店都可購買。

影／火星爺爺演講「跟沒有借東西」：

▲▼火星爺爺《我在地球的奇異旅程》。（圖／火星酷股份有限公司）

▲火星爺爺新書《我在地球的奇異旅程》。（圖／火星酷股份有限公司）

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