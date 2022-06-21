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豬血糕輸了！「科學麵+皮蛋」他嗑光狂讚絕配　8千人嗨了

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲原PO直呼，皮蛋科學麵超好吃。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

地獄料理除了豬血糕、香菜系列，現在皮蛋也來角逐冠軍寶座了！一名男網友自創吃法，就是買了一包科學麵與一顆皮蛋，接著猛速攪拌，下秒「台式涮嘴脆麵佐皮蛋」上桌，讓原PO秒嗑光大讚「絕配！」照片曝光後，引來近8千人看傻，「無法想像的味道啊」、「這是什麼邪教」。

一名男網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》超狂分享「科學麵+皮蛋=絕配」，他接著貼出兩張照片，可見原PO先把皮蛋丟到袋子裡，用湯匙絞碎後，與脆麵合而為一，超衝擊的古早味零食完成。

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▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲「台式涮嘴脆麵佐皮蛋」來了！（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

不是很可口的畫面曝光後，卻引來近8千名網友噴笑朝聖，「愛吃科學麵也愛吃皮蛋，但兩個加一起～這...可深奧難懂了」、「某披薩公司該請你去當顧問」、「這樣感覺再加個嫩豆腐+醬油膏，扮一扮應該也好吃」、「在一起我不行，分手我可以」、「應該要再加蒜頭蔥花辣椒」、「有激發到我的好奇心了」

另有神人分享內行吃法，「當兵的時候常吃，要加蒜頭，撒上附的粉，人間美味」、「小時候我們家也都有這種組合耶，爸爸都會買很多科學麵，然後很多顆皮蛋」、「乾泡麵+皮蛋+起司片也好吃」。

底下有勇者哭笑不得分享，「半夜看到貼文，今早出門買了一顆皮蛋，覺得科學麵味道很重蓋掉皮蛋味了哈哈，皮蛋一大顆不好捏，而且皮蛋濕濕的，科學麵直接要軟不軟，結論：不用嘗試」。

▼網友想嚐試又害怕口味母湯。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

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