「比比皆是」一堆人唸錯！正確讀音曝光...她驚：不是三聲

▲「比比皆是」怎麼唸，一堆人都唸錯。（圖／翻攝自萌典）

實習記者廖翊慈／綜合報導

許多字的讀音隨著時代轉變，經過教育部更改後，總是會造成世代間的差異。一名媽媽就曬出孩子的作業簿，發現學校教的成語「比比皆是」，現在「比比」竟然讀作「ㄅㄧˋㄅㄧˋ」，讓她驚訝直呼，「原來我從小到大都唸錯了」，引起網友熱議。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」上曬出孩子課本的其中一頁，從照片中可以看到那頁正在教成語「比比皆是」，而一旁的注音標示才是讓她震驚的原因，在她的年代所學的讀音是「ㄅㄧˇㄅㄧˇ皆是」，而現在孩子學校所教的讀音是四聲「ㄅㄧˋㄅㄧˋ皆是」，讓她直呼「原來我從小到大都唸錯了不是三聲（驚）！」

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▲原PO表示，「比比」在以前是讀三聲。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出也釣出許多跟該名媽媽同樣震驚的網友，「原來ㄅㄧˋㄅㄧˋ皆是 是要這樣唸阿…（筆記）」、「看了好多東西都改了，我看以後怎麼教小孩哈哈」、「所以以後孩子問大人怎麼寫怎麼唸，就只能拿出最新國語字典出來翻了」、「很多音都跟我們以前不一樣了」。

根據教育部的字典，目前的正確讀音是「ㄅㄧˋㄅㄧˋ皆是」，而從三聲改成四聲，至少有二十年之久，從88年審訂音就是讀四聲，不過也有許多網友不以為意，只要聽得懂就好，「無所謂啦 ，年代一直有差別阿，現在有些讀音也是改到讓人匪夷所思，反正就順其自然用自己以前學的啦」、「反正教育部說怎樣就是標準答案，只不過出了學校，誰還在乎這些」。