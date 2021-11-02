孩填聲詞「秒變鄉音阿北」　媽舌頭狂打結！網挑戰崩潰：差點噎死

▲三格聲詞怎麼解？（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

好好的一句「我想搭公共汽車」，怎麼變鄉音了？一名媽咪笑到肚子痛表示，日前陪孩子溫習功課，其中填寫聲詞的題目，讓母子倆頻頻卡關，不管如何唸，都唸不出正確發音，結果看到是「我想搭公共汽車」正解後，讓她自嘲「一度以為我失去了閱讀功能」，也讓一票網友舌頭狂打結！

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一道注音考題，要孩子寫出聲詞符號，其中第三題為「ㄨㄛˇㄒㄧㄤ（）ㄉㄚ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥ（）ㄑㄧ（）ㄔㄜ」，而孩子都寫下三聲（ˇ）的答案。

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結果原PO跟著聲詞照唸後，一秒鄉音超重，讓她笑得無法自拔，「完了完了...我剛突然迷失了自我，我一度以為我失去了閱讀功能，剛剛這一瞬間我居然忘了怎麼閱讀了。」

更爆笑的是，原PO叫孩子跟著唸，母子倆也一直唸不出正確句子，「看了好幾次，唸了好幾次才知道正確答案！」

文章曝光後，底下網友狂噴笑，「我想打公公騎車」、「鄉音很重的老杯杯吧：我想達拱拱起車」、「外省腔沒錯啊」、「呵呵，真的台灣ㄍㄡˊㄧˇ」、「應該是山東爺爺奶奶帶大的孩子」、「還有第四題呀！警察保護大家…注音也錯啦」、「真的...看整張都注音會有障礙，直接自己比小孩糟糕」、「我唸完差點被自己噎死」。

▼ 網友笑歪一片！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

