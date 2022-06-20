【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

▲馬可貝里「洛克斐勒石板磚」用於居家空間。（圖／馬可貝里磁磚提供）

消費中心／綜合報導

受疫情影響很多人居家辦公/上課、宅經濟崛起，待在家的時間變長，以及消費者的習慣改變，大家把時間、精力花在自我提升與生活品質的提升，也更加重視居家空間的生活品質，如何讓自己住得更舒適，以及如何表現自我風格的居家空間，也是大家所在意的。

自然質感 深獲MIT臺灣金選獎愛戴

每個空間都有屬於自己的個性，近年來自然質感與文青氛圍的空間，深獲許多人的迷戀，少了過多的裝飾與色彩，更突顯原始風貌的自然療癒氣息。馬可貝里90x90cm「洛克斐勒石板磚」，取自大自然最純粹的色彩，捨棄人工合成色，自然質感更深獲MIT臺灣金選獎評審團的愛戴，以精緻優異的品質、精美設計、精彩的故事與精算的高性價比，在眾多競爭角逐的產品中勝出，榮獲「2022年MIT臺灣金選獎」。

同步歐洲流行趨勢尺寸 放大小宅術

馬可貝里90x90cm「洛克斐勒石板磚」，靈感源自曼哈頓的洛克斐勒中心（Rockefeller Center），落成象徵紐約大都會商業不朽傳奇，更是公共建築中的經典代表，用材精湛歷久鐫永，摩登灰色調取材自歐洲火成岩，經過長時間風化而成的石材肌理層次豐富，透過特殊表面處理，更能體現石材真實的觸感，產品其表面經過一層抗磨硬度的處理，具備高耐磨性、抗衝擊性，鋪貼於室內空間非常容易保養，適合具有設計感的時尚空間。同步歐洲流行趨勢尺寸90x90cm，大尺寸營造空間平衡感，在「既定的坪數」創造出「寬闊的空間感」，近看空間中磚面紋理，靜靜的感受到整體住家風雅恬適的品味生活，搭配合適比例的家具，彰顯現超越實際坪數的空間感，很難想像以小坪數幻化大空間的居家體現，「小宅貼大磚」放大視覺魔法，讓小宅立即升級為豪宅。