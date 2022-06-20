　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

冠軍磁磚 北美印象木紋磚 獲2022年金選獎（圖／冠軍磁磚提供）

▲「北美印象」質感優美、簡約百搭，由室內延伸至陽台。

消費中心／綜合報導

「苗栗縣」冠軍磁磚「北美印象木紋磚」榮獲2022 MIT臺灣金選獎殊榮，推出後便獲得熱烈迴響，令各界驚豔。冠軍建材連續六年獲得金選獎的肯定，堅持台灣生產製造，一直是國人心中國產磁磚品牌第一名。能持續得到市場和金選獎評審的青睞，歸功於冠軍團隊五十年來堅持，致力於提供消費者高品質的產品。

質感優美、簡約百搭，由室內延伸至陽台
「北美印象」取材至北美代表性百年橡木木種，展現自然的紋理細節，結合木頭和磁磚的優點，成功表現美麗的觸感質地，打破消費者對於磁磚的刻板印象；色澤淡雅紋路美觀，溫潤的觸感，可以感受到紋理的波動，帶給人寧靜、厚實的歸屬感，在空間中喚醒木頭的溫度，讓生活空間如大自然般徜徉。

「紅橡木」採用經典實木色調，具有鮮明的山形木紋，是令人熟悉、喜愛的經典木種，以室內為主搭配使用，浴室、廚房、餐廳的地面。

「白橡木」顏色偏灰米色，加入鋸木紋立體質感，展現鋸木切割時不假修飾的自然美，推薦搭配使用在浴室濕區、陽台、露台場域的半室外環境，充滿現代、個性風格。

北美印象木紋磚成為「裝修神器」
隨著裝修的人越來越年輕化，一些極簡的風格，如果你喜歡原木紋理質感，但是又怕打理、保養它們，那麼選擇木紋磚就是最好的選擇，打造最合適的居家生活。不僅彌補木材質怕潮濕且不易保養的使用限制，同時保有磁磚好清潔、耐磨、防霉及不褪色的特色，搭配五種木紋，滿足室內外的空間規劃。木紋磚好保養，易清理，即便用於陽台，打理也很方便，不必和木地板一樣，需要定期的維護，特別是養寵物的家庭，更適合用木紋磚。

MIT磁磚讓你「安心選放心用」
現在的消費行為越來越聰明，價格已經不是唯一的考量，除了慎選有品質認證的產品，使用上更要經得起時間得考驗。「MIT微笑產品臺灣金選」替消費者把關，避免買到來路不明的劣質產品，買得安心也用得放心。

如同冠軍建材的理念，誠信務實，持續突破自我，思考提供更全面安心又富含美感的產品，朝著最佳表面建材提供者的目標邁進，為消費者提升生活品質，創造更美好的空間體驗。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
米堤飯店總經理睡夢中逝世　員工、親友難過不捨
彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基：營養不良引發敗血症
張國煒弟弟派出手了！　狠砸近10億大買3萬張長榮航
長跑快6年「依舊愛卻分手」　眾量級1部片感觸她：也許正經歷
十字路口死亡車禍！騎士撞飛空中翻一圈　頭部重創不治
5年80億掰了！哈登最多簽3年　七六人拋售重傷「聖堂射手」
小心蚊子！　台灣出現今年首例日本腦炎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

【廣編】馬可貝里「洛克斐勒石板磚」　自然質感獲選2022年金選獎

【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

「第一夫人咖啡」香傳千里的秘密　東森購物獨家開賣

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

吳鳳遇「荒唐粉絲情緒勒索」放話退讚！　網傻眼：台灣人一堆媽寶

河南地表最高溫測得74.1度　陸多地用電負荷創新高

「直播帶貨天后」身份曝光！　竟曾是黑澀會美眉...曬超狂近況

快訊／愛河驚見男子漂浮水面　救起已無生命跡象

七星連珠後地球狂震！不只花蓮...日本能登連2日強震　驚悚影片曝

家裡驚見滿地菸頭　一抬眼嚇報警！「恐怖大洞曝」全場也氣炸

考選部：警察特考明年起不考公文　英語能力檢定納入應考資格

竹市「好孕專車」來了　補助產檢車資6000元

米堤飯店總經理睡夢中逝世！李麗裕享壽70歲　親友難過不捨

曾雅蘭「近50顆腫瘤」肚脹氣確診新症　侯昌明賺千萬陪病：寧願要妻健康

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

消費熱門新聞

香草冰驗出農藥！哈根達斯急下架開放退貨

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒

肯德基快閃64折！蛋撻炸雞一次吃

亞太首創超商購卡10分鐘開通

超商搶吃最新迷你起司披薩、辣炒年糕

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人?

防疫期間維他命怎麼吃？　4大類營養素補對才有效

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

新手爸媽甜蜜採買「尿布新用途」意外曝光？

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

「加收平台費」831人投訴消保處！協商方案曝　熊貓回應

更多熱門

相關新聞

坪數有限也不怕！裝潢靠大尺寸磁磚幫「小宅加大」

坪數有限也不怕！裝潢靠大尺寸磁磚幫「小宅加大」

隨著近年許多KOL、網紅紛紛「開箱」自己的新家或工作室，要怎麼營造「室內氛圍」開始成為許多人在裝潢時特別關切的重點！不過，像是家具、擺設等陳設學問，因為可變性高，因此都還是屬於簡單好學的部分，但卻少人有提到，其實在裝潢最初期的定調上，「磁磚」的選擇才是整體空間感營造的關鍵。

小宅放大！內行人才懂的5大絕技　磁磚怎麼挑也是關鍵

小宅放大！內行人才懂的5大絕技　磁磚怎麼挑也是關鍵

冠軍磁磚通過減資10%案　股東每股換還1元現金

冠軍磁磚通過減資10%案　股東每股換還1元現金

冠軍建材50週年　前進東臺灣讓愛放大

冠軍建材50週年　前進東臺灣讓愛放大

疫後取代石材創佳績　冠軍董座：換磁磚比離婚還難

疫後取代石材創佳績　冠軍董座：換磁磚比離婚還難

關鍵字：

冠軍建材冠軍磁磚北美印象木紋磚MIT臺灣金選獎MIT微笑產品臺灣金選

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

韓星南柱赫爆「霸凌同學6年」！受害者崩潰控5大罪狀

今死亡增144人！本土35596例

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

遭逃逸外勞撞昏「臉骨全碎」　廖老大挺家屬：律師費我出

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面