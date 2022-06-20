【廣編】冠軍磁磚北美印象木紋磚　獲2022年金選獎

▲「北美印象」質感優美、簡約百搭，由室內延伸至陽台。

消費中心／綜合報導

「苗栗縣」冠軍磁磚「北美印象木紋磚」榮獲2022 MIT臺灣金選獎殊榮，推出後便獲得熱烈迴響，令各界驚豔。冠軍建材連續六年獲得金選獎的肯定，堅持台灣生產製造，一直是國人心中國產磁磚品牌第一名。能持續得到市場和金選獎評審的青睞，歸功於冠軍團隊五十年來堅持，致力於提供消費者高品質的產品。

質感優美、簡約百搭，由室內延伸至陽台

「北美印象」取材至北美代表性百年橡木木種，展現自然的紋理細節，結合木頭和磁磚的優點，成功表現美麗的觸感質地，打破消費者對於磁磚的刻板印象；色澤淡雅紋路美觀，溫潤的觸感，可以感受到紋理的波動，帶給人寧靜、厚實的歸屬感，在空間中喚醒木頭的溫度，讓生活空間如大自然般徜徉。

「紅橡木」採用經典實木色調，具有鮮明的山形木紋，是令人熟悉、喜愛的經典木種，以室內為主搭配使用，浴室、廚房、餐廳的地面。

「白橡木」顏色偏灰米色，加入鋸木紋立體質感，展現鋸木切割時不假修飾的自然美，推薦搭配使用在浴室濕區、陽台、露台場域的半室外環境，充滿現代、個性風格。

北美印象木紋磚成為「裝修神器」

隨著裝修的人越來越年輕化，一些極簡的風格，如果你喜歡原木紋理質感，但是又怕打理、保養它們，那麼選擇木紋磚就是最好的選擇，打造最合適的居家生活。不僅彌補木材質怕潮濕且不易保養的使用限制，同時保有磁磚好清潔、耐磨、防霉及不褪色的特色，搭配五種木紋，滿足室內外的空間規劃。木紋磚好保養，易清理，即便用於陽台，打理也很方便，不必和木地板一樣，需要定期的維護，特別是養寵物的家庭，更適合用木紋磚。

MIT磁磚讓你「安心選放心用」

現在的消費行為越來越聰明，價格已經不是唯一的考量，除了慎選有品質認證的產品，使用上更要經得起時間得考驗。「MIT微笑產品臺灣金選」替消費者把關，避免買到來路不明的劣質產品，買得安心也用得放心。

如同冠軍建材的理念，誠信務實，持續突破自我，思考提供更全面安心又富含美感的產品，朝著最佳表面建材提供者的目標邁進，為消費者提升生活品質，創造更美好的空間體驗。