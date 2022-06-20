「鬥牛犬臉」全新恐龍化石出土　9800萬年前出沒撒哈拉





▲全新發現的「鬥牛犬臉」恐龍假想還原圖。（圖／翻攝自卡內基自然史博物館）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與埃及研究團隊宣布在埃及西部沙漠發現全新的恐龍化石。分析推測，此種肉食恐龍只靠2條後腿行走、前肢短小，擁有猶如鬥牛犬般的臉，身長約6公尺，更有科學家推測身長可達11公尺、重約3噸，約在9800萬年前生活在撒哈拉沙漠。

新聞週刊（Newsweek）13日報導，這塊化石被發現的位置在撒哈拉沙漠的巴哈里亞綠洲（Bahariya Oasis），依據俄亥俄大學8日發表的聲明，這種恐龍生活在白堊紀，屬於類似蜥蜴的阿貝力龍科（abelisaurid），推測體長約6公尺，靠2條後腿行走、前肢短小，牙齒也很小。

這是巴哈里亞遺址首次發現阿貝力龍科化石。部分專家認為，新發現的阿貝力龍科恐龍身長可能長達11公尺，重約3噸。分析推測，這種恐龍有著像鬥牛犬一樣的臉。

▲化石早在2016年就在巴哈里亞綠洲被人發現，據分析，這是脖子根部椎骨的一部分。（圖／翻攝自俄亥俄大學新聞稿）

報導指，這塊化石早在2016年就被發現，但直到最近才被確認為全新物種，相關研究於今年6月公開發表。這是迄今非洲東北部發現的最古老阿貝利龍科化石，是脖子根部椎骨的一部分。

這項研究負責人埃及曼蘇拉大學貝拉塞勒姆（Belal Salem）表示，這對埃及與整個非洲北部地區白堊紀恐龍的生物多樣性具有意義，這些肉食性恐龍在非洲大陸北部大部分地區活動，從今日的埃及到摩洛哥，南到尼日（Niger），甚至更遠，「在白堊紀中期，巴哈里亞綠洲大概是地球上最驚人的地方之一，這些巨大的捕食者當時如何共存仍是個謎，可能是吃不一樣的東西，習慣獵捕不一樣的動物」。