非洲乾旱悲劇！　猴子「飢渴到失常」開始攻擊人類兒童

▲衣索比亞面臨乾旱，猴子餓到選擇攻擊人類小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

非洲東部衣索比亞正在經歷近年來最嚴重的一次乾旱，加劇了原本已因衝突、經濟困境而處於艱困的生活條件。非營利機構救助兒童會（Save the Children）最新一份報告顯示，當地猴子面臨極端飢餓、口渴，竟然開始出現攻擊兒童和牲畜等不正常行為。

根據英國《獨立報》報導，近幾個月來，由於乾旱、流離失所和衝突的嚴重影響，衣索比亞東部與東南部的營養不良率飆升。救助兒童會估計，衣索比亞目前有18.5萬名兒童出現致命性的極端營養不良。公共衛生服務因為長期乾旱、新冠疫情、動盪以及缺乏資金等問題而中斷，導致區域內約有100多萬人需要緊急營養支持。

▲衣索比亞乾旱造成巨大影響，猴子也會攻擊虛弱的牲畜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

救助兒童會報告指出，衣索比亞的嚴重乾旱與饑荒已經引發了不尋常的動物行為，包含猴子因為飢餓而攻擊兒童與牲畜。報導提到，農業社區是受災最嚴重的社區之一，乾旱更導致了牲畜死亡，在索馬利州（Somali）的達瓦區（Dhawa）游牧部落正處於「飢餓邊緣」。

索馬利州40歲居民艾哈邁德（Ahmed，化名）是7個孩子的父親，最近家畜在乾旱中喪生，他帶著孩子離開村莊去尋找食物和水，「我不知道該如何養活我的孩子。沒有下雨、草枯萎，我的綿羊和山羊死了，村里成百上千隻動物也死了，我們把所剩無幾的東西裝上驢車，連夜出走。」

▲非洲之角面臨幾十年來最嚴重乾旱，世界糧食計劃署警告有數百萬人面臨飢餓。圖為衣索比亞一名婦女在境內收容流離失所者基地取糧。（圖／路透）

衣索比亞約有810萬人受到長期乾旱影響，占全國人口4分之1的3000萬人需要人道主義援助，其中包含1200萬名兒童。救助兒童會衣索比亞地區主任朱伯特（Xavier Joubert）說，當地兒童，尤其是幼童，正在承受一場令人痛心的多重危機衝擊，在他們歷經使人精疲力盡的衝突和2年來的COVID-19大流行後，不斷延長、擴大的乾旱正在侵蝕他們的恢復力。

報導指出，衣索比亞、索馬利亞與肯亞3個非洲之角國家，共約2300萬人處於極度飢餓狀態，其中580萬名兒童極度營養不良。

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