6.0強震狂晃！花蓮2娃愣1秒…淡定繼續躺沙發　媽媽笑：習慣了吧

記者朱祖儀／綜合報導

中央氣象局表示，今（20）早9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣光復鄉，最大震度5弱，全台都能感受到搖晃。不過花蓮一名媽媽在臉書上曝光家裡的監視器畫面，看到2個孩子在地震當下仍淡定，反而是爸爸比較緊張。不少網友看到對比都笑翻了。

▲▼地震發生後，2個孩子仍淡定坐在沙發上。（圖／網友黃歆儒授權提供）

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原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，今天早上發生規模6.0地震，導致家裡劇烈搖晃。從他們家的監視器看到，當時5歲的姐姐和3歲的弟弟都在客廳沙發上玩耍，幾秒後房子突然開始搖晃，但2人卻絲毫不慌張，只是坐在原位四處張望等待地震結束，反倒是原本在幫老么洗屁股的爸爸著急從廁所衝出來，慌張喊著「不要怕，爸爸在！」貓咪也被嚇得四處亂竄。

▲爸爸急忙衝出來安撫小孩。（圖／網友黃歆儒授權提供）

不少網友看到影片後，紛紛表示「好恐佈」、「你們那裡震很大耶！我住恆春沒有感覺到，大家都平安呀」、「都震完了，國家級警報才響」，也有人大讚「小孩好棒、好勇敢」，原PO則笑說「哈哈習慣了吧，謝謝」。

原PO接受《ETtoday新聞雲》採訪透露，她當下本來還在睡覺，被突然地劇烈搖晃嚇醒，之後急忙回神才走出房間關心孩子的狀況。事後小孩有和她說，「地震很大，爸爸說我最愛的杯子都破了，電燈都在晃了」。爸爸則是安撫完孩子後，又走回廁所繼續照顧老么。