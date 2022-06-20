幫高調「找肇逃駕駛」！單親爸遭撞命危　兒心疼：飛好幾層高

▲受害者兒子焦急發文協尋。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名男網友急發協尋文，昨日他父親於中山路和七賢路口過馬路時，被違規左轉的白色轎車撞飛好幾層樓高，如今醫院下命危通知，肇事者卻不見人影。目前除了後車將畫面提供給警方，廣大網友也紛紛幫高調。

男網友在Dcard提到，駕駛19日早上行經高雄中山路和七賢路口時，沒等到對向紅燈就違規左轉，「把我爸撞飛好幾層樓高之後，你就不轉了，而是往另外一個方向肇事逃逸，過程已被另一台車的行車紀錄器完整拍下，並提供給警方。」

他接著喊話，「警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉，也希望有看到這台車輛的人立刻報案，這台是白色車子。」

眼看父親被下命危通知，原po鼻酸透露，「我是單親家庭，他是我最愛的爸爸，也是我唯一的爸爸，是一個非常非常好的慈父，過去我已經失去母親，絕對不能再失去他。」

對此，網友們洗版留言，「肇事逃逸太惡劣了」、「希望警方抓到人之後，將人犯上銬上腳鐐移送，並且通知媒體來拍攝」、「推推推推推推」、「希望原po爸爸可以好起來！祝福你」、「快推上去」。

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