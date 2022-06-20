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家寧同框男網紅！網炸鍋「你們會給女友這樣？」　1舉動粉絲戰翻

▲眾量級家寧近日和范成章出國。（圖／翻攝自家寧IG）

▲家寧近日和范成章出國。（圖／翻攝自家寧IG）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」前陣子一度瘋傳分手，事後Andy出面澄清「沒有分開」，且繼續與家寧拍片放閃，才暫時平息風波。不過家寧近日因為和男網紅范成章出國，而引來網友質疑「分手？怕被知道喔！」而該則文章也引發網友熱議。

家寧近日透過個人IG限動分享飛往義大利米蘭的畫面，她先曬出泳裝照寫「Milan with my love」，後來更貼出與范成章在泳池的合照，寫「好愛米蘭，義大利天氣超好。」

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▲眾量級家寧近日和范成章出國。（圖／翻攝自家寧IG）

▲兩人期間仍有視訊。（圖／翻攝自家寧IG）

除此之外，家寧更Tag范成章帳號大讚「成成太帥了吧！」因為畫面未見Andy身影，因此再度引發外界揣測兩人感情現況。

相關照片曝光後，就有網友在Dcard以「分手？怕被知道喔」為題發文，直呼「沒分的話，也綠好綠滿」，誰會讓自己女友這樣？如果真的分手就老實說，「是為了錢吧？」

▲眾量級家寧近日和范成章出國。（圖／翻攝自家寧IG）

▲家寧使用了「妳」字。（圖／翻攝自家寧IG）

也有不少網友質疑，「她都說with my love了耶」、「雖然我不知道留言加愛心是有沒有關係啦，正常的話誰會留言加愛心，而且不只一篇，我真的不知道這樣有代表什麼嗎」、「不演了不演了」、「可能還沒談攏分開後要怎麼使用這些流量吧」。

不過，針對發布合照的舉動，也有不少網友認為，「會不會其實真的沒分開所以才這樣？不然如果真的分開不會這麼明目張膽吧」、「應該沒分吧，不然怎麼會PO出來，就是因為沒有做虧心事才坦蕩蕩啊」、「如果真的分手還無縫接軌的話，有可能會發出來讓大家公審嗎」、「之前影片已經講了還在一起，現在依舊要捕風捉影」、「人家之前都已經發影片說明了，為什麼還要一直亂猜測 」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy之前才說兩人沒有分開。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

本站日前報導《眾量級Andy親證明「沒有分開」：不要再問了！家寧曝夕陽限動意義》，針對分手傳言，Andy在5月底曾表示，很多網友誤會兩人已經分開，「但我現在統一跟大家講，我講的，我本人講的」，他們倆「感情狀況沒有分開！反而更甜蜜，我們是在一起的！不要再問了～」

此外，家寧也貼出與范成章合照，感性寫道「謝謝妳，讓我是我。」由於她不知是否刻意使用「妳」一字，引發外界猜測兩人私下可能只是單純的閨蜜關係，一舉一動受到外界關注。而她在米蘭的期間，也有與Andy視訊，男方隔空比愛心，她也在貼文附上5顆愛心，說近日會有新片，「大家敬請期待」。

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