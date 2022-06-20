穿深V買炸雞！店員竟叫成「先生」　妹子怒吼：2粒被當胸肌？

記者朱祖儀／綜合報導

香酥可口的炸雞人人都愛，不少人嘴饞的時候就會想要來一塊。不過一名女網友抱怨，她最近去買炸雞的時候，竟然被店員誤認為「先生」，讓她相當傻眼，怒嗆「我這2粒這麼大是胸肌就對了？」不少網友看到影片後，紛紛笑說「店員可能太累了啦」。

▲店員對著海產妹喊「先生」。（圖／sun0821210授權提供）

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經常在抖音（TikTok）分享有趣生活的「海產妹」陳品亦，近日上傳一段新影片，透露自己身穿深V蕾絲上衣去買炸雞，結果要結帳的時候，店員妹妹竟說「先生，你的炸雞好了」，讓她相當傻眼，表示「妹妹你眼睛是脫窗嗎？我這2粒那麼大是胸肌就對了？」直呼會不會太誇張，也說「妹妹你跟我交代清楚唷！」

▲海產妹被叫成先生相當生氣。（圖／sun0821210授權提供）

不少網友看到後紛紛笑說，「先生，請不要那麼兇哈哈哈」、「妹妹提早老花啦」、「一時口誤啦！不要生氣啦」、「那個妹妹太扯了吧」、「我也曾在星巴克被誤認為女生，店員說小姐你的抹茶那堤好了，我是男生啊，哭啊」、「不好意思， 那位妹妹出門上班，忘了戴眼鏡，把大UU的美女當成胸肌帥哥看了」、「笑到肚子痛」、「人家辦活動，只要是先生都有特別優惠喔哈哈哈哈」、「有時候在忙真的會講錯啦」。