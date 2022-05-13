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吃油炸、珍奶罪惡感爆棚！營養師：6秘訣減少身體負擔

▲Her 愛上新鮮炸物。（圖／Her、Pexels）

▲不少人壓力大的時候，都會想來點高熱食物舒壓一下。（圖／Her、Pexels）

生活中心／綜合報導

每次感到壓力大的時候，是不是都會想來點炸物與珍奶，緩解一下情緒呢？熱量爆表飲食，吃完卻又很罪惡，營養師王證瑋分享6個小撇步，只要掌握好這些原則，就能大大減少身體負擔。

營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」表示，根據國際研究都指出，身體壓力大的時候，大腦內的血清素會分泌量減少，同時消耗增加，造成腦內的神經傳導物質血清素降低，而醣類與脂肪被證實能有效提升大腦內的血清素，讓人有更愉悅快樂的心情，因此壓力大的時候，會想要來點珍奶、炸物，是正常的生理反應。

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▲▼珍奶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

珍奶滿足少負擔

珍奶點無糖不要微糖：珍奶「無糖」不代表「沒有甜」，如果你在喝珍奶的時候有仔細品嚐過，你會發現珍奶的料理面都有用糖來調煮過，而其實這甜味就已經能讓珍奶有微甜的感覺，點無糖可以降低負擔。

奶油球可以換成鮮奶或無糖豆奶：奶油球風味雖然像牛奶，但大部分的奶油球是油精煉的氫化植物油和多種添加物製成，比起奶油球，鮮奶與無糖豆奶的營養成分還是更高、身體負擔更低，因此會建議改成「鮮奶茶或豆奶茶」。

珍珠換成熱量低的料：建議可以將珍奶換成熱量較低的仙草、寒天與蒟蒻，因為這四樣配料本身熱量較珍珠低，同時也可以增加飽足感，喝了也比較不容易餓，可以減少其他零食的攝取。

炸物減鈉少油

減少添加調味料：炸物中調味料的鈉含量相對高，鈉攝取過多對於身體容易產生負擔，因此建議大家，炸物可以減少調味粉的添加。

葉菜類的炸物要特別注意：大多數民眾可能會認為炸青菜是好的炸物，但其實並不然，炸物吸油量，會跟表面積成正比，表面積越大、吸油量為越大，因此，九層塔與葉菜類的炸物，吸油量是相當可觀，盡量避免點這類的炸物，可以減少吃入過多的熱量與不佳的油脂。

澱粉選擇也要注意：澱粉因為本身結構因素，相對於蛋白質容易吸油，同時澱粉+油炸的組合就是肥胖炸彈，如果真的要選擇炸物，建議可以選擇點選蛋白質多的單品，像是炸雞排等，這樣同時補充蛋白又能滿足口慾。

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