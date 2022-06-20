迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

▲凱撒飯店與東森購物開啟異業合作，針對東森購物會員、飯店住客祭出折扣優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情改變消費大眾生活型態，各產業更重視提供線上線下的體驗服務，凱撒飯店連鎖與東森購物日前宣布開啟異業合作，凡東森購物會員到台北凱達大飯店、阿樹旅店住宿獨享85折；台北凱達、板橋凱撒、墾丁凱撒、台南趣淘、台東趣淘餐廳用餐享9折，飯店住客加入東森購物會員可立享500東森幣回饋，活動到9月底止，期待透過跨產業連結，提供多元服務。

觀光產業在疫情衝擊下，業者也積極轉型力推創新OMO新零售模式，以異業合作共創商機。東森購物擁有近千萬名會員，同時善用大數據分析消費者行為，能掌握喜好觀光旅遊、享受美食的族群輪廓，凱撒飯店連鎖首度與電商平台開啟合作，便選擇東森購物，除了會員可互享優惠，透過雙方品牌異業合作，更能互相導客，開發新客源，同時提升品牌知名度，達到雙好。

▲東森購物會員獨享台北凱達大飯店住宿85折優惠。(圖／台北凱達飯店提供）

凱撒飯店連鎖旗下有10間飯店，所屬飯店房間數高達3,000多間，為全台最大連鎖飯店之一。這次與東森購物合作的台北凱達大飯店及阿樹國際旅店，分別是2017、2018開幕的品牌飯店，台北凱達大飯店位於萬華的新地標－雙子星大樓，有台鐵共構、銜接捷運與公車的交通優勢，是萬華區最大的五星級飯店。設計新穎的「阿樹國際旅店」座落於八德路，位置鄰近台北小巨蛋捷運站，飯店由內而外無論裝潢或設計，圍繞「樹」主題進行規劃，「阿樹私房菜」餐廳的叢林風格吸睛，酒店更利用現代科技製造溫泉，規畫3間獨立白磺溫泉湯屋，「在城市內即可泡湯」為飯店最大亮點與賣點。

▲阿樹國際旅店以亞馬遜雨林風格吸引喜愛新奇住宿體驗的遊客。（圖／阿樹國際旅店提供）

儘管疫情尚未過去，但隨著各國陸續推行與病毒共存，邊境管制將逐步鬆綁，7月15日國旅補助啟動，加上暑期即將到來，觀光產業樂觀看待，可望迎來第三季疫後復甦大商機，飯店業積極動起來，透過異業合作，祭出超殺優惠，搶攻疫後商機。